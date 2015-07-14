Поединки будут напряженными Свежий выпуск 434 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, наш специальный корреспондент, Дарвин, Австралия

За вековую историю розыгрыша самого престижного командного трофея в теннисе – Кубка Дэвиса – сборная Зеленого континента 28 раз становилась его обладателем (вторая по числу титулов после сборной США). Наша же дружина может пока похвастать лишь выходами в четвертьфинальную стадию.

Нас до сих пор считают дебютантами этого турнира, хотя в современной истории на счету сборной Казахстана есть немало ярких побед над не менее грозными соперниками, нежели австралийцы, с которыми предстоит скрестить ракетки уже в ближайшие выходные. Причем достижения казахстанцев на слуху у австралийцев, и они очень серьезно готовятся к встрече, отмечая не только игру лидера Михаила Кукушкина, но и всей команды.

«Казахстан – крепкий соперник», – заметил капитан австралийцев Валли Мансур на первой пресс-конференции, которая вчера прошла на стадионе «Маррара» в городе Дарвин, расположенном на самом севере страны. Его мнение поддержал и легендарный теннисист Лейтон Хьюитт, пообещавший приложить все усилия для победы в этом мачте.

Насколько важна эта встреча для нас, пожалуй, лучше всего объяснил Андрей Голубев, у которого поинтересовались эмоциональным состоянием перед игрой. «Перед нами стоит новая задача, новая цель – переступить порог четвертьфинала, в который мы выходим уже в четвертый раз, – отметил он. – Эмоции не притупились, а то играть было бы гораздо сложнее».

Процесс акклиматизации проходит довольно успешно. По словам капитана казахстанской команды Диаса Доскараева, они прибыли в Австралию за неделю до официальной игры. Главную работу по загрузке ребята уже прошли – сейчас отрабатывают технические моменты.

– Погодные условия почти схожи с казахстанскими – тоже жарко. Хозяева предоставили травяной тренировочный корт – такой же будет использоваться и на матче на центральной арене. В целом нареканий к организаторам нет, настрой очень хороший, – резюмировал он.

На вопрос о том, в чем слабые и сильные стороны местных теннисистов, он прежде всего отметил их огромный опыт выступления именно на данном турнире. Плюс – здесь выросла целая плеяда новых талантливых игроков, таких как Ник Кирьос, Сэмюэль Грот, Танаси Коккинакис, во главе которых стоит очень опытный Лейтон Хьюитт. Они и будут играть против казахстанцев.

Что касается наших козырей, то они, как и прежде, в командной подготовке и сплоченности. При этом большой стимул придает поддержка болельщиков и, конечно же, руководства федерации тенниса, которые верят в победу сборной.

Верим в положительный результат и мы, журналисты, освещающие турнир.



