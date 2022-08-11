Поединки интеллектуалов

С 15 по 24 августа в Атырау пройдет первый международный шахматный фестиваль Atyrau Chess Festival 2022.

Организатором соревнований выступает академия шахмат, основанная выдающейся казахстанской спортсменкой, победителем ряда международных турниров Динарой Садуа­касовой. Призовой фонд превышает 13 млн тенге. Цели фестиваля – популяризация и развитие шахмат как вида спорта в Казахстане, повышение мастерства молодых шахматистов, поиск юных дарований.

В соревнованиях примут участие около 300 любителей шахмат и профессио­налов, в числе которых известные международные гроссмейстеры и международные мастера из Беларуси, Казахстана, Литвы, Нидерландов, России, Узбекистана, Украины, США, Таджикистана.

В программе заявлены три основных турнира – Atyrau Open, Atyrau Juniors и Atyrau Blitz. Результаты каждого будут оцениваться по знаменитой швейцарской системе, а за партиями можно будет наблюдать онлайн на сайтах www.chess.com,

www.chess24.com и на официальном сайте фестиваля www.atyrauchessfestival.kz. Ожидается проведение мастер-классов и сеанса одновременной игры.

– Мы надеемся, что турнир станет ярким событием, объединит представителей разных стран и возрас­тов. В рамках мероприятия каждый любитель шахмат сможет попробовать себя на «поле боя» и испытать свои силы на практике. Желаю только успехов и побед всем участникам! – отметила организатор фестиваля Динара Садуакасова.