Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»

Литература,День Победы
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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В книге под одной обложкой объединены стихотворения двадцати авторов из Караганды, Темиртау и Сарани, передает корреспондент Kazpravda.kz 

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«Летят по небу журавли Победы» – специальный выпуск литературного альманаха «Поэтические кружева», приуроченный к 80-летию Победы.

Любовная и гражданская лирика, философские раздумья о беспримерном подвиге воинов-победителей, трогательные семейные воспоминания и стихи, посвященные павшим героям, память о которых свято хранит каждый казахстанец, – таково тематическое разнообразие включенных в альманах произведений.

– Как и весь советский народ, трудящиеся Караганды готовы были отстоять честь, свободу и независимость Родины, сделать все возможное для разгрома врага. Война проходила в тысячах километров от Караганды, но ее последствия ощущали все. Примером истинного патриотизма явились массовые заявления трудящихся области о добровольном вступлении в ряды защитников Родины. Карагандинская область послала на фронт около сорока пяти тысяч человек, восемнадцать тысяч домой не вернулись. Карагандинцы проявили большую отвагу и героизм, восемнадцать из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня мы посвящаем нашу встречу 80-летию Великой Победы,  – отметила руководитель филиала Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана по Карагандинской области Наталья Вшивцева.

По ее словам, в честь этой знаменательной даты издан поэтический альманах, в который вошли стихи двадцати талантливых поэтов. Они прозвучат в память о погибших на войне, о тех, кто презрел смерть во имя жизни.

С чтением своих стихов выступили известные поэты Ольга Воротынская, Татьяна Дубовская, Иван Елефтериади, Николай Федоров, Фарида Ходжаева, Екатерина Федотова, Ольга Баксаляр-Рыбакова, Леонид Тян и Юлия Селиванова. Бурными аплодисментами гости мероприятия встретили выступление поэтессы, отличника культуры РК, обладателя медали Пушкина Ирины Деевой, проникновенно исполнившей авторские песни под аккомпанемент гитары.

Слушатели – студенты столичных вузов – поблагодарили поэтов за сохранение памяти о Великой Отечественной войне и вклад в развитие современной военной литературы. Финалом мероприятия стали выступления гостей презентации в формате свободного микрофона. Собравшиеся рассказывали о родственниках – героях фронта и тыла и делились мнениями о прочитанных авторами произведениях. В завершение творческой встречи была проведена автограф-сессия.

 

#Карагандинская область #День Победы #альманах #поэты

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