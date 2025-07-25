Фото: акимат региона

В рамках программы «Таза Қазақстан» во всех городах и районах региона были организованы акции, цель которых - сохранение чистоты окружающей среды, повышение экологического сознания населения и пропаганда бережного отношения к природе.

В Жезказгане горожане, молодежь и активные жители провели работы по поливу деревьев и рыхлению почвы на площади «Алғашқы құрылысшылар алаңы». Как отметили участники «зеленого десанта», каждый житель страны должен осознать важность заботы о природе. Ухаживать за зелеными насаждениями и в дальнейшем горожане будут сами.

В Сатпаеве молодежь пропагандировала важность защиты природы и соблюдения чистоты в обществе… через поэзию. Участники экоакции зачитали стихи на экологическую тематику, а заодно провели работы по благоустройству в спортивно-оздоровительной зоне для детей и подростков.

В Каражале, Жанааркинском и Улытауском районах в акциях «Чистый город» и «Чистый район» приняли участие сотрудники коммунальных предприятий, неравнодушные жители, молодежь и волонтеры. Они навели чистоту на центральных улицах, в парках, скверах и во дворах. В Жанааркинском районе также проведели информационно-разъяснительную работу, направленную на экологическое воспитание.

В Каражале и поселке Жайрем волонтеры раздали землякам брошюры и буклеты с полезными советами по переработке отходов, экономии энергии и воды, сохранению природных ресурсов и предотвращению загрязнения общественных мест.

В Улытауском районе по традиции устроили большую уборку территории у родника «Ембулак». В «субботнике» приняли участие сотрудники районного акимата, отдела внутренней политики, сельской молодежи и местных жителей.

Как отметили в акимате области Улытау, с начала 2025 года в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» проведено 7 областных и 4 городских субботника. Кроме того, каждую неделю в городах и районах проводятся мероприятия «Чистый четверг». За 7 месяцев текущего года в экологических акциях приняли участие более 40 тысяч человек и вывезено 3520 тонн мусора.