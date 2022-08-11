Поэзия – властитель языка

В Усть-Каменогорске открылась книжная выставка «Дана халықтың дара Абайы» к 177-летию Абая Кунанбайулы.

Организатором выставки выступила научная библиотека Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. В основу экспозиции легли подборка книг с поэтическими и философскими трудами Абая, раритетное первое издание романа Мухтара Ауэзова «Абай» 1942 года, номера литературного журнала «Абай» за разные годы. Отдельно представлены труды таких замечательных исследователей, как Каюм Мухамедханов, Мекемтас Мыр­захметулы, Николай Анастасьев, Айжан Картаева. Кроме того, посетители могут познакомиться с научными работами, посвященными перио­ду, когда Абаю приходилось заниматься решением споров, то есть быть судьей.

– В экспозиции есть монография кандидата юридических наук Мухтара Толегена «Абайдың құқықтық көзқарастары және «Қарамола ережесі», – рассказала главный библиотекарь научной библио­теки университета Любовь Ершова. – В ней дается подробный анализ свода законов, в разработке которого участвовал казахский мудрец.

Документ был принят на съезде в местности Карамола в 1885 году, причем Абай на нем был выбран как тобе би, то есть главный судья. В предложенный философом свод вошли нововведения, призванные облегчить жизнь простых людей. Например, закон против преступлений на казахской земле, о расширении прав человека и т. д.

Долгое время ценный документ был известен только в виде машинописной копии на кириллице от 1959 года. И только не так давно ученым удалось обнаружить в одном из архивов в Казани текст на арабском языке, изданный в 1886 году.

– Произведения Абая – это классика казахской и мировой литературы, – заключила главный библиотекарь. – Абай утверждал, что поэзия – влас­титель языка. При этом сам он был повелителем поэзии. Он создал свой огромный мир.