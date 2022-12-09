Поговори со мной

Одним из требований настоящего времени является знание государственного языка, который призван стать инструментом меж­этнического общения и одним из факторов, консолидирующих население страны. Эта задача возложена на местные исполнительные органы, которые стараются привлечь как можно больше людей к изучению казахского языка.

Согласно проведенному соц­опросу, 71% населения региона свободно говорит, пишет и читает по-казахски, в то время как предполагалось, что этот показатель будет равен 55,7%.

– Несмотря на хороший общий показатель, уровень владения казахским языком среди других этносов, к сожалению, по-прежнему низок, поэтому еще есть над чем работать. Для тех, кто желает изучать казахский язык, открыты бесплатные курсы. Причем для каждого уровня владения предусмотрены отдельные программы. За последние годы курсы прошли несколько тысяч человек. И с каждым разом число желающих освоить язык Абая растет, что не может не радовать. В этом году обучение проходят свыше 2 700 жителей области. А проведенный мониторинг документации областных и местных исполнительных органов показал, что удельный вес исходящих документов на казахском языке составил 99,3%, – отметила руководитель областного управления по развитию языков Рахия Турмаханбетова.

Показательным примером для других может служить Кордайский район, где все больше местных жителей изъявляют желание овладеть казахским языком. Специально для них два года назад открыли филиал областного цент­ра обучения языкам, где сегодня посещают курсы 445 слушателей. Львиную долю составляют педагоги, имамы, медицинские работники и госслужащие. Примечательно, что 99% из них являются представителями самых разных этносов. Среди них – дунгане, русские, кыргызы, узбеки и азербайджанцы.

Увеличивается число желающих изучать казахский язык самостоятельно. Им в помощь региональным ведомством разработано специальное мобильное приложение QazOnline, в котором можно найти 16 уроков элементарного уровня А1. В них включены темы приветствия и прощания, Родины, семейных отношений, дружбы, места проживания и другие. Единственный минус – в программе не хватает функционала и больших возможностей. К примеру, вкладки «Чтение» и «Грамматика», к сожалению, пока не активны. Также хотелось бы, чтобы был сделан акцент на развитии устной речи. Причем важно обратить внимание на бытовые темы, наиболее знакомые и час­то встречающиеся в жизни. К примеру, беседы в магазине, аптеке, кинотеатре, парке, автобусе, школе, вузе, на работе, разговоры с родными, друзьями, прохожими на улице. Ведь именно неумение поддержать диалог зачастую служит серьезным барьером на пути применения языка на практике.

Как стало известно, в настоящее время разрабатывается дополнение, и совсем скоро к уже существующим добавятся занятия более высоких уровней А2, В1 и В2. Возможно, тогда недостатки будут устранены, и приложение станет приносить еще больше пользы населению.

– Этот IT-проект удобен тем, что доступен в любой точке мира. Приложение может быть скачано любым пользователем цифровых мобильных устройств. Им воспользовались уже порядка 3 300 человек, – сказала Рахия Турмаханбетова.

Учитывая растущую тенденцию все большего использования Интернета в повседневной жизни, под одноименной с мобильным приложением рубрикой в социальных сетях регулярно публикуются языковые материалы. Так, в Instagram и Facebook можно найти 70 уроков, направленных на быстрое изучение казахского языка. На этих же платформах реализуются пять проектов, призванных расширить сферу применения государственного языка, – «Tarazlatyn», «Сауаттылық Time», «Мен қазақша сөйлеймін», «Termindi Bil» и «Til Bailyq».

Так, на инстаграм-странице «Tarazlatyn» под рубрикой «Jana älipbi» опубликованы около 50 пос­тов с крылатыми выражениями казахских поэтов и писателей на латинской графике. Это сделано с целью зрительного привыкания и формирования навыков чтения на латинице.

Весьма полезным даже для тех, кто владеет государственным языком в совершенстве, можно считать проект «Сауаттылық Time».

– Как выяснилось, многие носители языка нередко совершают ошибки в написании терминов и словосочетаний. Мы опубликовали около 140 часто используемых слов и фраз. Надеемся, что это поможет применять их верно, – сказала глава регионального языкового ведомства.

К примеру, «екіжақты», «саяжай», «алғысхат», «мақтауқағаз», «мыңбасы», «этномәдени», «жолаяқ», «жартыжылдық» и «пікірсайыс» согласно орфо­графическому словарю пишутся слитно. Вместо «тиым» нужно писать «тыйым», вместо «бұрұм» – «бұрым», вместо «күнәрә» – «күнара». «День рождения» по-казахски звучит как «туған күн», но никак не «туылған күн». Даже популярное слово, связанное с застольем, пишется с использованием специфической буквы «қ» вместо привычной «х» – «дастарқан». Слова «мекенжай» и «кез келген» пишутся слитно и раздельно соответственно, а не через дефис. А вот «бетпе-бет», наоборот, нуж­дается в нем.

То же самое можно сказать о проекте «Termindi Bil», где вмес­то обычных слов приводятся термины последней утвержденной версии.

Идея «Til Bailyq» направлена на общее развитие языка, демонстрацию его богатства и пополнение словарного запаса пользователей социальных сетей. Специалис­ты областного управления по развитию языков приводят существующие синонимы многих казахских слов.

Особенно популярным среди пользователей соцсетей нетитульной нации оказался челлендж «Мен қазақша сөйлеймін». Проект подразумевал публикацию видеороликов, где представители разных этносов демонстрировали знание языка Абая.

Отдельные видеоматериалы выходили к 150-летию казахского просветителя, ученого-лингвиста, тюрколога и поэта Ахмета Байтурсынулы.

Для быстрого овладения казахским языком в режиме офлайн действует клуб «Söile». С начала года проведено несколько десятков заседаний, в которых приняли участие сотни изучающих язык.

Когда речь идет об изучении казахского языка, нередко слышишь мнения о том, что необходимо начинать с дошкольного возраста. Тем более что наглядные примеры этому есть. Не раз наблюдалось, как представители этносов, воспитанные в детсадах с казахским языком обучения, показывали хорошее знание языка и легко адаптировались в казахскоязычных школах. То же самое можно сказать о выпускниках Центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Следуя этой практике, на сегодняшний день 85% малышей в детских садах области воспитываются на государственном языке.

Отдельным блоком ведется работа с представителями малого и среднего бизнеса. С их участием организовываются встречи, в ходе которых разъясняются требования Закона РК «О языках». В этом году прошло около 90 таких собраний. Бизнесменам вручили базовые словари, рассказали о важности владения государственным языком и возможности его изучения. С этой целью организованы краткосрочные учебные курсы «Тілашар».

Для соблюдения требований законодательства при совершении нотариальных действий, недопущения ограничения прав физических лиц на выбор языка в регио­не проводится акция «Менімен қазақша сөйлес!», в ходе которой оказана методическая помощь 182 нотариусам. Кроме того, в торговых точках, банках, ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах сотрудники регионального языкового управления помогли с переводом на казахский язык операций, проводимых контрольно-кассовыми машинами. Всего оказана методическая помощь владельцам 53 объектов.

К мероприятиям по расширению сферы применения государственного языка привлечены представители международного общества «Қазақ тілі». С их участием прошли встречи в Байзакском, Жамбылском, Меркенском, Т. Рыскулова, Шуском и Кордайском районах, а также в Таразе. В результате открыто 7 филиалов и 35 первичных организаций общества.

Большой акцент делается на повышении языковой культуры и стимулировании представителей других этносов, владеющих государственным языком. С начала года для них организовано 207 мероприятий различного формата, в том числе конкурс «Тіл – достықтың тірегі», фестиваль языков «Қазақ тілі – ғажап тіл» с участием этнокультурных объединений, конкурс «А. Байтурсынулы оқулары-2022», приуроченный к 150-летию поэта, открытые уроки «Дана тұлға, дара тұлға» в честь 110-летия Динмухамеда Кунаева, международная конференция «Тіл – қарым-қатынастың алтын көпірі» и другие.