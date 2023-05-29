Похитили, принуждали

Для этого они вывезли женщину, страдающую психичес­ким расстройством и проживавшую в Пешковском интернате Федоровского райо­на Костанайской области, в Астану.

Руководитель отдела управления соцзащиты Маидашаш Жумагали передала нетрудоспособную своей дочери Камиле Бимендиной, руководившей частным столичным пансионатом «Забота». Больная женщина бесплатно выполняла грязную работу на протяжении пяти месяцев в период с декабря 2021 года по апрель 2022-го, а затем сбежала. Тогда-то о происходившем и узнала общественность.

Мать с дочерью, а вместе с ними и директор Пешковского интерната Дамира Абельдинова оказались на скамье подсудимых. Их судили сразу по нескольким статьям УК РК: за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, торговлю людьми – экс­плуатацию лица, превышение власти или долж­ностных полномочий.

В ходе судебных заседаний выяснилось, что руководитель отдела управления соцзащиты Маидашаш Жумагали ко всему вышеперечисленному еще и «обкрадывала» постояльцев КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг». В марте прошлого года она требовала и получила от руководства учреждения 60 памперсов для взрослых, причинив центру ущерб на общую сумму 36 240 тенге. Свою вину подсудимые не признали в полном объеме.

Прокурор просил назначить Жумагали 12 лет колонии, а Бимендиной и Абельдиновой – по 9 лет. У двух последних есть малолетние дети, и суд посчитал это смягчающим обстоятельством. А вот у Жумагали признаны неоднократность уголовных правонарушений, совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. Тем не менее всем троим назначены меньшие сроки, чем просило обвинение.

Жумагали получила 8 лет лишения свободы, Абельдинова – 6 лет и 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а вот Бимендиной назначили 6 лет условно с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Кроме того, судья вынес частное постановление провести проверки во всех интернатах Костанайской области, поскольку свидетели по этому делу рассказали, что труд недееспособных используется не впервые.