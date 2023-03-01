Похитившего 20 млн тенге у соседки акмолинца задержали в Караганде

Фото: polisia.kz

Крупную квартирную кражу полицейские зарегистрировали 26 февраля в Косшы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно заявлению потерпевшей, 20 млн тенге она копила на протяжении года и хранила в спальной комнате. В день кражи ни самой заявительницы, ни других членов семьи дома не было, при этом, следов взлома не обнаружено: злоумышленник проник в дом, используя дубликат ключей.

Факт кражи полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 УК РК "Кража" и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате принятых мер, на следующий день сотрудниками отдела криминальной полиции Косшы на территории Караганды был задержан сосед заявительницы. Часть похищенных денег изъята.

На период следствия мужчина задержан, добавили в полиции.