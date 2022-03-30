Похоже, обрушившаяся в Петропавловске труба ТЭЦ-2 надолго станет большой головной болью как для совладельцев этой теплоэлектроцентрали, так и для местных властей.

О том, какие «трубные» решения могут быть приняты в ближайшее время, рассказал журналистам начальник управления энергетики и ЖКХ Северо-Казахстанской области Бахыт Ильясов.

Главные новости таковы: новую трубу на ТЭЦ-2 строить не станут, температурный режим после недавней аварии восстановлен, а после сбора информации управление энергетики будет настаивать на перерасчете оплаты за отопление. Разумеется, не в сторону удешевления.

– Представители АО «Севказэнерго» и Министерства энергетики разрабатывают план по вводу ТЭЦ-2 в следующий отопительный сезон без трубы № 1. Предполагается переключить всю «тяготу» на котлы, которые в настоящее время функцио­нируют с трубами № 2 и 3. Работы «Севказэнерго» будет выполнять за свой счет, потому как нет законного механизма, по которому финансирование частному предприятию может поступать из госбюджета, – сообщил Бахыт Ильясов.

Между тем следственные мероприятия по установлению причин обрушения первой дымовой трубы продолжаются. И пока сохраняется опасность дальнейшего обрушения, демонтаж ее полуразрушенного остова не проводится, однако сделаны ограждающие конструкции, которые защищают котловое оборудование от промерзания.