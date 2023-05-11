Истории о Великой Отечественной войне бережно хранит почти каждая семья. Кто-то потерял отца, а у кого-то без вести пропал дед или прадед. И часто люди даже не знают, где и когда погиб их родственник, где он похоронен, не имеют возможности посетить его могилу. В наше время благодаря интернету можно изучить ранее недоступные материалы тех времен и найти упоминание о близком человеке.

После десятков лет поисков, несмотря на неудачи, житель Бейнеуского района Мангис­тауской области Ахметкали Наренбаев (заместитель руководителя таможенного поста «Бейнеу» департамента государственных доходов по Мангистауской области) нашел могилу своего дяди за тысячи километров от Родины.

Ахметкали Наренбаев вмес­те с родственниками более десяти лет разыскивал хоть какую-то информацию. И вот поиски увенчались успехом. Благодаря сайту «Память народа» он наконец-то нашел место захоронения своего предка. Оказалось, что он был захоронен в братской могиле в Новгородской (бывшей Ленинградской) области.

Несчетное количество сынов так и не вернулись в родные семьи. Уходя на фронт, каждый из них мечтал об одном – поскорее увидеть близких. Но, увы, ужасы войны поглотили в себя миллионы душ молодых ребят. Так случилось и с красноармейцем Афуажаном Демегеновым. Он погиб, отважно сражаясь на поле боя в Ленинградской области еще в 1942 году. Был похоронен в лесу.

К сожалению, фамилия и имя были записаны неверно, и поэтому потерялся след. И долгие годы семья солдата не могла выяснить, где нашел свой последний приют их отец, дед и прадед.

Спустя 80 лет родич посетил могилу своего предка, который отдал жизнь ради мира и благополучия нашего народа в борьбе с фашизмом.

Содействие и помощь родным солдата оказали администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района во главе с Ивановой Юлией Валерьевной и одноклассница Ахметкали, проживающая в Санкт-Петербурге, Голощапова Лариса Геннадьевна (именно она взяла на себя львиную долю переписок, переговоры и организацию). Ахметкали Наренбаев с товарищами, представителями администрации и комиссариа­та почтили память погибшего героя минутой молчания, возложили цветы и горсть родной земли на братскую могилу героев на воинском мемориальном захоронении.

История Ахметкали – яркий пример упорства и большого желания отыскать своего предка и увековечить его имя. Ведь сколько бы лет ни прошло с той войны, пока жива память – живы те, кто нам дорог.