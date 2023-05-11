Поиски увенчались успехом Свежий выпуск 11 мая 2023 г. 8:30 2 Коллектив департамента государственных доходов по Мангистауской области Казахстанец отыскал могилу дяди и почтил память героя, погибшего при освобождении ленинградской земли. Истории о Великой Отечественной войне бережно хранит почти каждая семья. Кто-то потерял отца, а у кого-то без вести пропал дед или прадед. И часто люди даже не знают, где и когда погиб их родственник, где он похоронен, не имеют возможности посетить его могилу. В наше время благодаря интернету можно изучить ранее недоступные материалы тех времен и найти упоминание о близком человеке. После десятков лет поисков, несмотря на неудачи, житель Бейнеуского района Мангистауской области Ахметкали Наренбаев (заместитель руководителя таможенного поста «Бейнеу» департамента государственных доходов по Мангистауской области) нашел могилу своего дяди за тысячи километров от Родины. Ахметкали Наренбаев вместе с родственниками более десяти лет разыскивал хоть какую-то информацию. И вот поиски увенчались успехом. Благодаря сайту «Память народа» он наконец-то нашел место захоронения своего предка. Оказалось, что он был захоронен в братской могиле в Новгородской (бывшей Ленинградской) области. Несчетное количество сынов так и не вернулись в родные семьи. Уходя на фронт, каждый из них мечтал об одном – поскорее увидеть близких. Но, увы, ужасы войны поглотили в себя миллионы душ молодых ребят. Так случилось и с красноармейцем Афуажаном Демегеновым. Он погиб, отважно сражаясь на поле боя в Ленинградской области еще в 1942 году. Был похоронен в лесу. К сожалению, фамилия и имя были записаны неверно, и поэтому потерялся след. И долгие годы семья солдата не могла выяснить, где нашел свой последний приют их отец, дед и прадед. Спустя 80 лет родич посетил могилу своего предка, который отдал жизнь ради мира и благополучия нашего народа в борьбе с фашизмом. Содействие и помощь родным солдата оказали администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района во главе с Ивановой Юлией Валерьевной и одноклассница Ахметкали, проживающая в Санкт-Петербурге, Голощапова Лариса Геннадьевна (именно она взяла на себя львиную долю переписок, переговоры и организацию). Ахметкали Наренбаев с товарищами, представителями администрации и комиссариата почтили память погибшего героя минутой молчания, возложили цветы и горсть родной земли на братскую могилу героев на воинском мемориальном захоронении. История Ахметкали – яркий пример упорства и большого желания отыскать своего предка и увековечить его имя. Ведь сколько бы лет ни прошло с той войны, пока жива память – живы те, кто нам дорог. #поиск #память #история #ВОВ #РК #солдаты #поиски родных #Мангистауская область