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В Казахстане проходит Неделя повышения осведомленности об этом онкозаболевании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Отметим, что колоректальный рак — это обобщенное понятие, которое охватывает злокачественные новообразования различных отделов толстой и прямой кишки. По словам председателя правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, главного онколога страны, профессора Ербола Бекмухамбетова, шансы, на излечение этого онкозаболевания резко падают по мере его прогрессирования. Поэтому особое значение приобретают ранняя диагностика и скрининг.

К основным причинам возникновения заболевания онколог относит хронические воспалительные болезни кишечника - язвенный колит и болезнь Крона, которые через 8–10 лет могут перерасти в рак. При этом риск заболевания увеличивается с возрастом. К провоцирующим факторам также относят: обилие жирной пищи, недостаток клетчатки, ожирение, курение и злоупотребление алкоголем.

Бессимптомное течение на ранних стадиях специалисты считают одной из особенностей колоректального рака. Такая опухоль растет медленно, и до появления первых признаков может пройти до 10 лет.

- Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше пройти обследование. На ранней стадии заболевание можно остановить без тяжелых последствий, — подчеркивает Ербол Бекмухамбетов.

Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения. И, главное, - у 70–95% пациентов без признаков метастазов можно достичь полного выздоровления.

Напомним, сейчас в Казахстане действует бесплатная программа скрининга колоректального рака для населения в возрасте от 50 до 70 лет. Скрининг включает анализ на скрытую кровь и при необходимости - колоноскопию.

На сегодня разрабатывается один из новых подходов к ранней диагностике колоректального рака с использованием теста на фермент пируват-киназу. Он вырабатывается опухолевыми клетками толстой кишки и может быть выявлен в образцах кала. Положительный результат ферментного теста, как и в случае с определением скрытой крови, является основанием для проведения колоноскопии — «золотого стандарта» в диагностике рака кишечника.

Внедрение новых методов позволяет повысить эффективность скрининга, обеспечив более точное выявление предраковых состояний и опухолей на ранних стадиях и, как следствие, увеличить шансы на успешное лечение и сохранение жизни пациента.