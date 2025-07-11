Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии

Здравоохранение
467
Кадиша Ныгмет

Ежегодно, по статистике, в Казахстане регистрируют свыше 4 000 новых случаев колоректального рака

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казахстане проходит Неделя повышения осведомленности об этом онкозаболевании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Отметим, что колоректальный рак — это обобщенное понятие, которое охватывает злокачественные новообразования различных отделов толстой и прямой кишки. По словам председателя правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, главного онколога страны, профессора Ербола Бекмухамбетова, шансы, на излечение этого онкозаболевания резко падают по мере его прогрессирования. Поэтому особое значение приобретают ранняя диагностика и скрининг. 

К основным причинам возникновения заболевания онколог относит хронические воспалительные болезни кишечника - язвенный колит и болезнь Крона, которые через 8–10 лет могут перерасти в рак. При этом риск заболевания увеличивается с возрастом. К провоцирующим факторам также относят: обилие жирной пищи, недостаток клетчатки, ожирение, курение и злоупотребление алкоголем.

Бессимптомное течение на ранних стадиях специалисты считают одной из особенностей колоректального рака. Такая опухоль растет медленно, и до появления первых признаков может пройти до 10 лет.

- Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше пройти обследование. На ранней стадии заболевание можно остановить без тяжелых последствий, — подчеркивает Ербол Бекмухамбетов.

Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения. И, главное, - у 70–95% пациентов без признаков метастазов можно достичь полного выздоровления.

Напомним, сейчас в Казахстане действует бесплатная программа скрининга колоректального рака для населения в возрасте от 50 до 70 лет. Скрининг включает анализ на скрытую кровь и при необходимости - колоноскопию.

На сегодня разрабатывается один из новых подходов к ранней диагностике колоректального рака с использованием теста на фермент пируват-киназу. Он вырабатывается опухолевыми клетками толстой кишки и может быть выявлен в образцах кала. Положительный результат ферментного теста, как и в случае с определением скрытой крови, является основанием для проведения колоноскопии — «золотого стандарта» в диагностике рака кишечника.

Внедрение новых методов позволяет повысить эффективность скрининга, обеспечив более точное выявление предраковых состояний и опухолей на ранних стадиях и, как следствие, увеличить шансы на успешное лечение и сохранение жизни пациента.

 

#онкология #профилактика #скрининг

Популярное

Все
Чистота начинается с ответственности
Хорошие новости для земляков
Чтобы асфальт «не растаял» со снегом
Новые рекорды мира и Азии
Государственность Казахстана в потоке истории
Голос и летопись народа
В бывшей резиденции акима теперь летний лагерь для особенных детей
Классический финал
Стратегические инвестиции в будущее
В документах оживает эпоха
Триумфаторами стали илийцы
Находки древнего Сарайшыка
Выпускникам помогают с выбором специальности
Качество продукции – особая гордость
На картофельных плантациях кипит работа
Медпомощь станет ближе
Без ущерба для окружающей среды
На единой цифровой платформе
Выстраивая «дорожные карты» инвестпроектов
Экологизм и технологическое совершенство
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
Искусственный интеллект и робот-полицейский: безопасность большого города находится под контролем
Кубок мира: боксеры каких стран вышли в финал?
Президент страны пришел на финальные бои Кубка мира по боксу
Освобождены от должностей послы РК в Бельгии, Кувейте и Таиланде
Арман Исетов назначен замминистра иностранных дел РК
Алматы сохранит статус студенческого города
Мошенников осудили, деньги вернули
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Назым Кызайбай принесла Казахстану первое "золото" этапа КМ по боксу
Домбра - в награду за лучший рисунок
В честь Дня столицы состоится турнир по байге
Новый завод в Актобе: как упаковка поможет экономике и экологии региона
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Под сенью Вечно Синего Неба
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане

Читайте также

Минздрав и Минпросвещения начали проверку в казахстанских м…
Уникальные операции на коронарных артериях провели в Петроп…
Что изменилось за год с начала внедрения цифровой маркировк…
Специальный вступительный экзамен в медколледжи ввели в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]