​Поклонимся великим тем годам…

Все ордена и медали, которых он удостоен за девяностолетнюю жизнь, не умещаются на его пиджаке. Но вместе с тем этот человек всегда отличался скромностью. Это качество не мешало ему всегда добиваться поставленных целей. В далеком сорок первом он так стремился попасть на фронт, что прибавил к своим семнадцати еще год. Сообщение о начале войны застало его в поезде, когда команда школьников из Караганды ехала в Алма-Ату на республиканские соревнования по легкой атлетике. Состязания тогда не состоялись. Он считает, что его юность закончилась именно 21 июня, хотя в ту пору Ивану еще и семнадцати не исполнилось. Все сфокусировалось на одном желании – попасть на фронт. В военкомате, естественно, заявили, что мал еще, не дорос до того, чтобы воевать. Вот тогда-то он и сделал поправку в паспорте. Как сам говорит, «чистенько» превратил 1924 год рождения в 1923-й. У дверей военкома стояла очередь добровольцев. Наверное, поэтому особенно присматриваться к документам было некогда. Напористый спортсмен с хорошей физической подготовкой попросил сразу же отправить его в действующую армию. Но получил направление в Ташкентскую военную школу, где осваивал квалификацию радио­телеграфиста. Учиться пришлось экстерном. Уже в ноябре сорок первого его направили в Московский батальон связи, а оттуда – в радиодивизион, обеспечивающий связью штаб Западного фронта.

Боевое крещение получил в тылу врага. В действовавшем за линией фронта отряде специального назначения в бою погиб радист. Замену ему доставили на самолете. Отряд уничтожал склады с боеприпасами и продовольствием, минировал железнодорожные пути и взрывал мосты, пускал под откос направлявшиеся на восток вражеские эшелоны. Сведения о нанесенном врагу уроне и разведданные Гапич передавал в штаб фронта. Но самым тяжелым, по его словам, была не жизнь в полевых условиях, и даже не опасность погибнуть в любой момент. Невыносимо было видеть сожженные деревни. Фашисты казнили всех, кого подозревали в связях с партизанами. Наверное, именно ненависть помогала ему оставаться в живых. Не зря говорят, что пуля того не берет, кто ей не кланяется. Первая медаль, которой он особо дорожит, – «За отвагу».

Ему довелось участвовать в самых кровопролитных боях – на Смоленщине, в Белоруссии и Прибалтике. За железнодорожную станцию под городом Оршей развернулось ожесточенное сражение. Там он во время артиллерийского обстрела получил контузию. Но уже через несколько дней, еще почти ничего не слыша, покинул госпиталь и вернулся в свою часть. О том бое напоминает оставшийся в щеке крошечный осколок. Но это был единственный случай, когда он попал в госпиталь. Запомнились тяжелые сражения за Минск, Витебск, Вильнюс, Каунас. Памятным и радостным событием был день, когда линия фронта переместилась за границу Советского Союза. Освободителей встречали как родных.

– Невозможно забыть ожесточенные сражения за Кенигсберг, который был городом-крепостью, буквально опоясанным укрепления­ми, дотами и дзотами, – рассказывает Иван Степанович. – Потом историки с полным основанием назовут его цитаделью прусской военщины. Фашистские вояки сражались с отчаянием обреченных. Сопротивление гарнизона удалось подавить только с помощью артиллерии, авиации и героизма наших солдат во время штурма.

О себе Иван Степанович говорит уклончиво, мол, передавать донесения приходилось в любой обстановке, в любую погоду и время суток, порой под таким огнем, что голову невозможно было поднять. О том, как воевал, свидетельствуют награды – ордена Славы III степени и Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

– В День Победы такая радость распирала сердце, что, казалось, оно не выдержит, – продолжает он. – За то, что война осталась позади, что, достойно выполнив свой долг, остался жив. Если в течение нескольких лет постоянно встречаешься со смертью, жизнь ценишь совершенно по-другому. Переполняла радость и тогда, когда узнал, что буду принимать участие в Параде Победы. Строевой подготовки не было, только боевая. Пришлось учиться. И снова – в срочном порядке. 24 июня 1945 года в Москве шел дождь. Построили нас задолго до начала победного марша. К тому времени когда начался парад, успели изрядно промокнуть. Но никто этого не замечал.

Домой, демобилизовавшись из армии, он вернется только два года спустя. Но ненадолго. Будущую профессию Иван выбрал еще будучи школьником. Старшая сестра работала в прокуратуре. И он был уверен, что нет дела лучше, чем отстаивать закон и справедливость. Поступил в Алма-Атинский юридический институт. А после окончания работал также, как и воевал, честно и в полную силу. Двадцать лет проработал заместителем прокурора Западно-Казахстанской области. Награжден медалью «За доблестный труд» и орденом «Құрмет», является почетным работником прокуратуры СССР и Республики Казахстан. На встречах с молодежью в вузах и школах Иван Степанович говорит о том, что нет счастья больше, чем жить в мирной и свободной стране. Но этот мир и покой нужно оберегать, укреплять единство и сплоченность. Дружба и братство людей многих национальностей помогали выстоять в лихую годину войны и в тылу, и на передовой.

В столь солидном возрасте Иван Степанович бодр, строен и подтянут. Рецепты своей молодцеватости не скрывает.

– Всегда занимался спортом, – говорит он. – И сейчас не даю себе слабины. Зарядка и ходьба обязательны. Курить бросил больше полувека назад. К тому же на самом-то деле я на целый год моложе.