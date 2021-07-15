"Поколение Димаша" будет продвигать казахский язык – преподаватель Сагадат Муканов

Мир Абая
Асель Муканова
Скриншот из видео
Свою историю освоения казахского языка в интервью корреспонденту Kazpravda.kz рассказал известный преподаватель и переводчик Сагадат Муканов. Он также дал советы тем, кто хотел бы наконец изучить казахский для работы, учебы или саморазвития.    

Сагадат Муканов с успехом обучает взрослых разговорному и канцелярскому казахскому языку, готовит подростков к сдаче КазТЕСТ и поступлению в НИШ. Два года назад он издал учебное пособие "Практический казахский" с рекомендациями по освоению языка и основными грамматическими выкладками.

Кроме того, Сагадат Муканов активно делится знаниями в Интернете. С 2009 года вел раздел по обу­чению языку на сайте Казах.ру, а в 2015-м открыл группу "Изучаем казахский язык" в Facebook, которую ведет по сей день. В группе, где полторы тысячи участников, аккумулируются различные материалы по изучению языка: обучающие программы, сайты, словари.

Сейчас возможностей вы­учить язык очень много, считает педагог. Открыты обу­чающие курсы, в том числе бесплатные, работают клубы по интересам. Имеется масса репетиторов, учебников, словарей. Немало контента на казахском содержится в Интернете. Да и просто на улицах повсюду слышна казахская речь.

По мнению Сагадата, освоить язык во взрослом возрасте – большой труд, но люди в массе своей не готовы трудиться, не видят стимула и мотивации. Все хотят быстрых результатов. И бегут на сомнительные курсы, обещающие знания за один, три, шесть месяцев. Но свободное владение языком – это результат многолетней практики, начинать которую нужно как можно раньше.

"Взрослый человек не сможет освоить язык на уровне его носителя, это относится ко всем языкам. Потому надо не бояться и отдавать детей в детсады, школы и вузы на родном языке, – считает учитель. – У нас сейчас становится все более заметной новая страта – казахоязычные горожане. Это поколение Димаша. Оно и будет продвигать казахский язык, казахскую культуру, станет главной силой общественного развития".




Видео подготовил Талгат Аханов

