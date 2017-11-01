​Покорители скал

В китайском Ваньшане завершился Кубок Азии по спортивному скалолазанию. Участие в нем принимали представители таких стран, как Казахстан, Китай, Корея, Япония, Иран, Сингапур, Таиланд и др. Приятно отметить, что отечественные спортсмены не вернулись домой с пустыми руками. Обладателем золотой медали Кубка континента в соревнованиях на скорость стал Амир Маймуратов. А конкуренцию ему составил товарищ по команде Артем Девятериков, ставший в итоге вторым. Третье место досталось представителю Китая.

Среди женщин в этой же дисциплине Асель Марленова стала серебряным призером, незначительно уступив спортсменке из Поднебесной. Бронзовым призером турнира в дисциплине «боулдеринг» (соревнования на серии коротких сложных трасс) стала Тамара Кузнецова, уступившая лидеру сборной Ирана и представительнице Сингапура.