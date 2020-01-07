Со стороны Правительства РК документ подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, со стороны США – посол Уильям Х. Мозер.

Настоящим соглашением, первым для Казахстана, предусмат­риваются принципы «открытого неба» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что открывает большие возможности для авиаперевозчиков, планирующих наладить воздушное сообщение между Казахстаном и США. Они де-юре получают право выполнять полеты без ограничений по количеству пунктов назначения и частот, в том числе с «пятой степенью» свободы воздуха.

Соглашение закладывает правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, что будет способствовать развитию политических, экономических, культурных взаимоотношений и туризма, а также повышению транспортной доступности Международного финансового центра «Астана».