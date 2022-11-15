Политическую культуру надо культивировать

Что делается в регионе для создания условий, необходимых для проведения честных и открытых выборов, рассказали

на брифинге члены местного филиала Центра непартийного наблюдения.

РОО «Центр непартийного наблюдения» – независимое добровольное объединение граждан Казахстана, заинтересованных в справедливых, открытых выборах. В его составе – представители общественных организаций, СМИ, молодежь, эксперты, гражданские активисты.

Как рассказал на брифинге председатель Западно-Казахстанского областного филиала Центра непартийного наблюдения Асхат Окшебаев, в регионе создан общественный штаб, который разъясняет права и обязанности избирателей и наб­людателей, совместно с местной избирательной комиссией информирует население о выборах.

– Отобраны наиболее актуальные вопросы как от граж­дан, так и от экспертов, на основе чего определены основные направления создания необходимых условий для выборов, – отметил он. – Первое – подготовка к проведению кампании. Данное направление представляет собой общественный мониторинг подготовительного этапа, результатом чего должны стать открытые выборы. Готовы ли обновленные списки? Обеспечено ли каждому гражданину право участвовать в выборах, будут ли своевременно созданы все необходимые условия? Равные условия необходимы и кандидатам. Одно из наиболее важных направлений предусматривает информирование избирателей о правовых процедурах, этапах и сроках выборов. Как они могут поддержать какого-то кандидата? Как найти информацию о его программе? Где и как сообщить о нарушении своих прав? Эти и другие вопросы необходимо своевременно отрабатывать.

Как подчеркнул спикер, честным выборам будет способствовать обучение наблюдателей по международным стандартам, а также создание независимой наблюдательной сети во всех регионах области, на каждом избирательном участке. Для этого нужно сотрудничество с территориальной избирательной комиссией, прокуратурой, судом, местными органами власти, штабами кандидатов.

Создание независимых диалоговых платформ и дискуссионных площадок, привлечение к обсуждению экспертов, лидеров общественного мнения, представляющих различные точки зрения, обеспечат взаимодействие между избирателями, журналистами, экспертами, учеными. Кроме того, избиратели должны донести до кандидатов свои требования, ожидания и просьбы. На этом также будет строиться доверие населения к результатам выборов.

С 21 сентября филиалом центра в ЗКО проведено более 40 мероприятий, в том числе 21 обучающий тренинг с наблюдателями из Уральска, Аксая и 12 районов области, семинары по повышению правовой грамотности молодежи, впервые принимающей участие в выборах, встречи с представителями интеллигенции и неправительственными организациями...

В день голосования областной филиал Центра непартийного наблюдения организует работу 901 наблюдателя на всех избирательных участках региона. В штабе будут работать 18 координаторов (в Уральске – 6, в районах – 12), а также 54 мобильных капитана, юрист, волонтеры, проводящие мониторинг в СМИ и социальных сетях.