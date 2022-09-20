Полицейских обязали фиксировать свои проверки бизнеса в Алматы

В Алматы будет вестись учет посещений предпринимателей полицией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Одним из распространенных видов контроля предпринимателей являются проверки со стороны полиции в рамках профилактических мер. По закону они не подлежат регистрации в органах правовой статистики, фактически отсутствует какой-либо учет их посещения. Это создает условия для необоснованного вмешательства в деятельность субъектов бизнеса, констатировали в надзорном органе.

В этой связи по предложению прокуратуры Алматы и палаты предпринимателей «Атамекен» Департамент полиции города принял дополнительные меры по снижению давления на бизнес.

«Внутренним документом всех сотрудников местной полицейской службы города обязали фиксировать каждое посещение предпринимателей, внося сведения о причинах проверки, ее результатах с возможностью предпринимателя оставить отзыв.

Кроме того, предложено рассмотреть вопрос цифровизации данного процесса», – сообщили в прокуратуре.

Данная мера повысит ответственность сотрудников полиции, позволит минимизировать необоснованные проверки и осуществлять контроль руководством и надзорным органом.