Полиция нашла женщину, бросившую новорожденную дочь в чайхане
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Нерадивая мамаша рассказала, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки, передает Kazpravda.kz.
Как сообщалось, в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что в чайхане в районе центрального рынка Актобе найден новорожденный ребенок.
Мать попросила работницу кафе присмотреть за ее трехнедельной дочерью, пока сходит к знакомой за деньгами и не вернулась.
«Полицейскими установлена и доставлена в отдел полиции 31-летняя женщина, проживающая в Актобе на съемной квартире. Она пояснила, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки», – сообщает Polisia.kz.
На нее составлен протокол, она поставлена на профилактический учет.