Полиция нашла женщину, бросившую новорожденную дочь в чайхане

Нерадивая мамаша рассказала, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки, передает Kazpravda.kz .

Фото: Polisia.kz

Как сообщалось, в пятницу в полицию поступило сообщение о том, что в чайхане в районе центрального рынка Актобе найден новорожденный ребенок.

Мать попросила работницу кафе присмотреть за ее трехнедельной дочерью, пока сходит к знакомой за деньгами и не вернулась.

«Полицейскими установлена и доставлена в отдел полиции 31-летняя женщина, проживающая в Актобе на съемной квартире. Она пояснила, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки», – сообщает Polisia.kz.

На нее составлен протокол, она поставлена на профилактический учет.