Полиция Нур-Султана прокомментировала фейковую информацию о проезде под запрещающие дорожные знаки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В социальных сетях распространяется фeйковая информация о реализации пропусков для проезда грузовых автомашин под запрещающие дорожные знаки.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что действующим законодательством Республики Казахстан в области дорожного движения и другими сопутствующими нормативными правовыми актами не предусмотрена выдача разрешений на проезд под запрещающие дорожные знаки, в том числе для грузовых автомашин.

«Сообщаем, что установленных образцов, бланков и прочего формата в виде пропусков или разрешений на беспрепятственное движение грузовых автомашин по улицам столицы не существует. При распространении и приобретении подобных «пропусков» с последующим их использованием, заведомо зная о незаконном их происхождении, департаментом полиции будет рассмотрен вопрос о возбуждении производства об уголовном правонарушении. Просим принять во внимание данные сведения и в случае владения какой-либо информацией сообщить в дежурную часть департамента полиции по телефону: 8(7172) 71-60-10, или на канал 102. На сегодняшний день контакт сотрудников полиции с водителями транспортных средств минимизирован: правонарушения, допускаемые водителями, фиксируются камерами «Сергек», — говорится в комментарии пресс-службы ДП Нур-Султана.