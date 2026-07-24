В Астане показали работу аэротакси

Транспорт

24 июля впервые в небо Астаны поднялось аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки (eVTOL), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Демонстрационный полет состоялся на территории ипподрома «Қазанат» и стал очередным этапом реализации проекта по развитию городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility (UAM)) в Казахстане. 

Организатором выступила казахстанская частная компания совместно с партнером – ведущим производителем eVTOL AutoFlight (Китай).

Для демонстрации использовался eVTOL AutoFlight Prosperity, рассчитанный на одного пилота и пять пассажиров. Аппарат способен развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 км. Он оснащен 13 электромоторами, работает значительно тише традиционных воздушных судов и не производит выбросов CO₂.

В соответствии с требованиями безопасности полет  прошел без пассажиров. Такой формат является стандартной международной практикой при первых публичных демонстрациях новой техники.

В ведомстве напомнили, 24 июня 2026 года Президент Казахстана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте». Документ впервые сформировал современную правовую основу для развития Urban Air Mobility (UAM) в стране, закрепив правовой статус электрических воздушных судов вертикального взлета и посадки (eVTOL), вертипортов и системы управления беспилотным воздушным движением (UTM), а также определив требования к сертификации участников рынка и цифровой инфраструктуре.

Развитие новой отрасли предусмотрено и в рамках специального правового режима города Алатау. Конституционный закон, вступивший в силу 1 июля 2026 года, определил город площадкой для внедрения инновационных транспортных технологий. Поскольку Алатау строится с нуля, инфраструктура городской воздушной мобильности интегрируется в его генеральный план уже на этапе проектирования.

Сегодня в Алатау уже реализуется проект UAM Center Eurasia – первый в регионе центр городской воздушной мобильности. AAAG совместно с Korea Airports Corporation, UrbanV и AutoFlight ведет работу по созданию сети вертипортов, цифровой инфраструктуры и подготовке к коммерческой эксплуатации нового вида транспорта.

#Астана #показ #аэротакси

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