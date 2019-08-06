Полторы тысячи сотрудников КУИС совершили правонарушения в 2019 году
Айдана Демесинова
С начала года порядка 1500 сотрудников Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел РК привлечены к ответственности за за различные правонарушения. Об этом сообщил председатель ведомства Дархан Канатбеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Применены наказания, такие как выговоры, строгий выговор, неполное служебное соответствие. На сегодняшний день уволены 7 сотрудников по отрицательным мотивам", – прокомментировал председатель КУИС.
Он добавил, что уволенные сотрудники - это те, кого уличили в пытках заключенного колонии в поселке Заречном Алматинской области.
"Нарушения по представлению прокуратуры после посещения неправительственных организаций, общественные наблюдательные комиссии направляют свои рекомендации. По этим рекомендациям выявляются нарушения. По этим нарушениям мы принимаем жесткие меры. Уголовной ответственности никто не понес", – сказал Дархан Канатбеков.
В свою очередь первый заместитель председателя КУИС Тенизжан Жанибеков пояснил, как выявляются правонарушения среди сотрудников уголовно-исполнительной системы.
По его словам, проверки осуществляются в ночное время суток, при этом самым частным нарушением является оставление рабочего места и неисполнение прямых функциональных обязанностей.
Напомним, ранее в социальных сетях получила широкое распространение видеозапись, на кадрах которой запечатлены неправомерные действия сотрудников учреждения ЛА-155/8 в отношении осужденных, отбывающих наказание в этой колонии.
Видео опубликовали в YouTube. Автор вел съемку скрытой камерой. На кадрах видно, как сотрудники колонии скручивают на полу спортзала одного из заключенных. В соседнем помещении трое работников в форме подвесили за руки еще одного человека. Один из них ударил его коленом по голове. На кадрах можно увидеть и других заключенных, а также охранников.
"Зэк написал прокурору заявление о противозаконных действиях администрации учреждения. И вот как администрация учреждения с зэком поступила", – говорится в описании к видео.