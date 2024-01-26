Получить место в общежитии студенты смогут через SMS

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Так, согласно документу, студенты смогут оформить место в общежитии не только посредством информсистем организаций высшего и послевузовского образования, но и через мобильный телефон, абонентский номер которого зарегистрирован на веб-портале электронного правительства.

Это означает, что услуга может быть оказана в том числе в проактивном формате – без заявления учащегося вуза по инициативе вуза вплоть до выдачи уведомления через телефон о результатах конкурса.

- Результат оказания государственной услуги в проактивной форме направляется посредством sms-оповещения на мобильный телефон услугополучателя, – говорится в пояснительной записке.

Обсуждение проекта продлится до 9 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что дом студентов на тысячу мест построят в Астане.