Получите: вам – марихуана

На оперативный канал «102» Урджарского отдела полиции поступило сообщение от 59-летней женщины. Она рассказала, что заказала одну пару женской обуви, но полученная коробка была заполнена неизвестным ей веществом зеленого цвета. Стражи порядка, прибыв по адресу, выяснили: чуть позже с ней связался получатель коробки и пояснил, мол, курьер перепутал посылки.

Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду. Так удалось по горячим следам задержать мужчину, которым оказался 34-летний безработный житель райцентра. В ходе обыска у него были изъяты четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в перепутанной курьером посылке. Экспертиза показала: неизвестным веществом оказалась высушенная марихуана весом 72,2 кг.

Теперь проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников злоумышленника. Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.