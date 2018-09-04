Помимо ДВД на переезд в Ramada plaza претендует и Генпрокуратура

Общество
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На переезд в гостиницу Ramada Plaza претендует не только ДВД Астаны, но и Генпрокуратура. Об этом сообщил заместитель начальника ДВД Астаны, полковник полиции Сабыр Жусупбеков на брифинге в столичном акимате, сообщает elorda.info.

"По Ramada plaza, данное сооружение находится сейчас в госкомимуществе. Если так сказать, то решается вопрос по передаче к нам на баланс в акимат. Акимат - уже на ремонт, потому что изначально целевое назначение здания был гостиничный комплекс, а для ДВД нужно будет реконструкцию делать. Сами понимаете специфику, оружейные комнаты, все это должно быть усилено. Даже если его передадут, то вы не думайте, что мы прямо завтра переедем. Если все нормально пройдет, то это будет только к середине следующего года", - пояснил Жусупбеков.

Он также отметил, что в это здание может переехать и академия Генпрокуратуры.

"Решение принято, но не до конца еще. На здание претендует Генпрокуратура. Она хочет свою академию перевести. Там есть актовый зал, помещение для классов, спортзал, бассейн", - сообщил полковник полиции.

По его словам, уже готов проект строительства нового здания для ДВД, но на это пока нет средств.

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