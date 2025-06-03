Мероприятие прошло в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР». Там Глава государства возложил цветы к мемориалу, почтил память павших минутой молчания, а также выступил с речью.

– Ежегодно 31 мая мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода, склоняем головы перед всеми, кто погиб в те мрачные годы, – сказал Глава государства. – В прошлом столетии многие народы, входившие в состав Советского Союза, пережили сложные испытания. Тяжелая участь не обошла и наш народ. Во время кампании по насильственной коллективизации люди лишились скота и имущества, массово умирали от голода, многие были вынуж­дены искать пристанище на чужбине. Сталинские репрессии затронули и национальную интеллигенцию – самую образованную и прогрессивную часть нашего общества. Тысячи людей были объявлены «врагами народа», подверг­нуты жестоким пыткам, расстреляны без суда и следствия. За короткое время наша нация лишилась своих лучших представителей, среди которых были Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и многие другие.

На территории Казахстана располагалось 11 лагерей системы ГУЛАГ. Один из них – АЛЖИР (акроним от Акмолинского лагеря жен изменников родины), расположенный всего в нескольких десятках километров от современной столицы нашей страны. На его месте в 2007 году был возведен одноименный музейно-мемориальный комплекс.

В лагере отбывали наказание около 8 тыс. несправедливо осужденных женщин. Среди них, как напомнил Президент, были жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров.

На мероприятии присутствовали потомки тех, кто пережил ужасы АЛЖИРа.

– Политические репрессии выпали на долю не только казахского народа. В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов. Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться. Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого. Устранять белые пятна истории – наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. В последние годы в этом направлении проводится комплексная работа, – подчеркнул Президент.

Пять лет назад была сформирована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в рамках ее работы группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тыс. человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 млн материалов.

На основе документов, исследованных комиссией, опубликован 72-томный сборник. Также издан 12-томник с делами, заведенными в период репрессий в отношении деятелей Алаш Орды. По словам Главы государства, в ходе подготовки этого труда были введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы.

Кроме того, при Архиве Президента открыт специальный центр, занимающийся изучением материалов политических репрессий ХХ века. Туда передано 700 тыс. дел, которые прежде были секретными.

– Это действительно масштабная работа, которая в Казахстане никогда раньше не проводилась, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – Стоит отметить, что в других странах такие объемные исследования до сих пор не осуществлены. Это результат упорного труда. Выражаю искреннюю признательность всем гражданам, в том числе членам комиссии, активно участвовавшим в исследовательской деятельности. Их труд непременно будет удостоен высоких наград. Сейчас ученые систематизируют и упорядочивают собранную информацию.

Как убежден Президент, эта работа очень важна для будущего нашей нации.

– Нужно изучать и знать историю своего народа. Это аксиома. Без глубокого знания национальной истории и, самое главное, без должного ее понимания невозможно рассчитывать на объективность суждений о современных политических тенденциях. Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна. Здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций и тем более оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени. Вместе с тем не следует субъективно, предвзято политизировать историю, использовать ее в качестве инструмента реализации разного рода деструктивных планов, распространения популистских идей. В нашем обществе должна присутствовать высокая гражданская ответственность, – призвал Глава государства.

Он подчеркнул: репрессии и голод – это трагедия не только казахского народа, но и большинства народов бывшего советского государства. Поэтому крайне важно извлечь эти горькие уроки из прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

– Наш народ – хранитель уникального культурного кода цивилизации Великой степи. Это помогло нам выстоять и сохранить человеческое достоинство во времена судьбоносных вызовов. Следуя идеалам солидарности, гуманизма, братства, наши предки протянули руку помощи всем пострадавшим в годы жес­токого лихолетья. Именно поэтому сегодня в основе нашей общенациональной идентичности лежат такие ценности, как взаимо­помощь, ответственность, толерантность, – продолжил Президент.

По его мнению, прочтение истории не должно находиться под влиянием текущего политического момента. Но, как выразил сожаление Глава государства, это происходит сплошь и рядом.

– Еще недавно безудержно восхвалявшиеся исторические персонажи по мановению пера так называемых ученых становятся антигероями. И наоборот, имена заклейменных позором политических деятелей усилия­ми пропагандистов становятся популярными, организаторы и исполнители репрессивной кампании превращаются в народных героев, – привел пример Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что необходимо помнить имена безвинно репрессированных государственных и общественных деятелей, ученых и врачей, а также их родственников, включая жен. Но прошлое, каким бы трагическим оно ни было, не должно стать препятствием к развитию и прогрессу нашего народа.

– Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться­ от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад – это проявление слабости, – заявил Президент. – На пути к независимости и суверенитету наш народ преодолел множество трудностей и вызовов. Поэтому в сознании нашего общества незыблемым и сакральным должен стать пос­тулат «Независимость превыше всего». Важно как зеницу ока беречь наше общенациональное единство и укреплять государственность. Еще раз повторяю: помнить о прошлом, чтить его – правильно, однако мы должны идти только вперед и стремиться к лучшему будущему.

Сегодня, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наше государство уверенно идет вперед, претворяя в жизнь национальную стратегию, осуществляя масштабные реформы для построения Справедливого Казахстана.

В 2022 году в результате общенационального референдума была обновлена Конституция, что заложило прочный фун­дамент для дальнейшего поступательного прогресса страны. Кардинально переформатирована политическая система, усилены полномочия Парламента и подотчетность Правительства. Был создан Конституционный суд, значительно расширены возможности для участия граж­дан в принятии государственных решений. Важным шагом, который повысил доверие общества к власти, стало введение прямой выборности сельских и районных акимов.

Также проведены системные реформы для утверждения верховенства закона и порядка, защиты прав женщин и обеспечения безопасности детей. И все это, отметил Президент, лишь часть большой работы по всесторонней модернизации страны.

– Самое главное, реформы изменили политический менталитет нашей нации, – акцентировал он. – Происходит обновление общественного сознания. Об этом ярко свидетельствует общенациональный проект «Таза Қазақстан», который получил всенародную поддержку и воспринят в качестве долго­срочной стратегии. Сегодня мы вместе строим справедливое государство и гармоничное общество, и каждый гражданин вносит свой вклад в это дело. Люди поверили в реальность перемен, став движущей силой созидательных преобразований. В Казахстане формируется новая политичес­кая и избирательная культура, при которой плюрализм мнений гармонично сочетается с единством целей и устремлений. Постепенно уходят в прошлое иждивенчес­кие настроения и привычка к критиканству. Сегодня в почете трудолюбие, стремление к знаниям и прогрессу. Вышел на первый план принцип «Закон и Порядок». Другими словами, благодаря проводимым реформам обретает зримые очертания новое качество нашей нации. И мы продолжим вместе идти этой дорогой, укрепляя общенацио­нальную идентичность и закаляя наше единство.

Отдельные слова напутствия Президент адресовал казахстанской молодежи. Он призвал ее хорошо знать свою историю, но не жить исключительно прошлым. Наше молодое поколение, убежден Глава государства, должно уверенно смотреть в будущее и твердым шагом идти вперед.

– Мы живем в очень непрос­тое время. Возникают ранее не виданные тенденции и явления. Не до конца изучено влияние искусственного интеллекта на общественное развитие. Человечеству еще предстоит столк­нуться со множеством вызовов. Поэтому наша молодежь в первую очередь должна быть в полной мере готова встретить это неопределенное будущее. Для этого подрастающему поколению необходимо быть прог­рессивным, целеустремленным, прилежным и ответственным. Согласно заветам Абая, молодежь должна учиться и постигать науки. Важно осознавать ценность суверенитета и всегда быть готовыми отстаивать независимость страны. Тогда наше государство будет сильным, а будущее – светлым. Я верю в созидательную силу нашей патриотичной молодежи, – резюмировал выступление Касым-Жомарт Токаев.

Посещая музейно-мемориаль­ный комплекс «АЛЖИР», Президент также ознакомился с экспозицией музея, в которую входят уникальные документы, личные вещи узниц и архивные материалы.

В Акмолинском лагере жен изменников Родины в 1938–1953 годах отбывали наказание тысячи невинно осужденных женщин. Ныне комплекс «АЛЖИР» является мемориалом общенацио­нального значения.