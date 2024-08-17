Помогают с формой и тетрадками

По данным облуправления образования, всего планируется оказать благотворительную помощь 4 600 ребятишкам из социально уязвимых слоев. Для них во всех городах и районах области предприниматели покупают форму, собирают ученические рюкзаки.

Всего в новом учебном году в регионе распахнут двери 343 школы, за парты сядут 98 тыс. учеников, в том числе 22 тыс. ребят, получающих поддержку в рамках Всеобуча. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 4,4 млрд тенге, в частности на приобретение школьной формы и обуви – 957,3 млн тенге.