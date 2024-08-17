Помогают с формой и тетрадками

Свежий выпуск
78
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

«Дорога в школу», «Дари добро детям!», «Детям села – подарки к школе», «Семья поможет семье: соберем ребенка в школу!» – такие акции накануне учебного года начали реализовываться в Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным облуправления образования, всего планируется оказать благотворительную помощь 4 600 ребятишкам из социально уязвимых слоев. Для них во всех городах и районах области предприниматели покупают форму, собирают ученические рюкзаки.

Всего в новом учебном году в регионе распахнут двери 343 школы, за парты сядут 98 тыс. учеников, в том числе 22 тыс. ребят, получающих поддержку в рамках Всеобуча. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 4,4 млрд тенге, в частности на приобретение школьной формы и обуви – 957,3 млн тенге.

#дети #школа #помощь #акции

Популярное

Все
Скорая помощь успела на... задержание
Награда нашла героев
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
В Астане при военно-патриотическом центре BATYRLAR открылся первый пограничный городок
Несмотря на ежегодные просьбы властей приобретать уголь заранее, павлодарцы не торопятся пополнять запасы
Миллиард тенге на жилье для молодежи
Уже определены необходимые объемы для населения, приняты меры по поставкам
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Мастер-класс для юных археологов
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
«Ордабасы» играет на нервах болельщиков
Шансы на победу высоки
Массовое отравление в доме отдыха
Мурал подарили шахтерам
Две сенсации на кортах
Переселенец-мошенник
Помогают с формой и тетрадками
Первые дозорные независимого Казахстана
Этапы больших учений
Медработников становится все больше
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Современные атомные станции надежны и безопасны
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Необходимо выступать единым фронтом
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
У казахских конных палуанов мало равных соперников
День Абая отмечается в Казахстане
В столице проходит выставка-ярмарка из Таджикистана
Петропавловск на грани мусорного коллапса
Электроэнергия в РК подорожала на 32% за год
Олимпиада: программа выступления казахстанцев 10 августа
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане

Читайте также

Уборочная стартовала в Северном Казахстане
Медработников становится все больше
Переселенец-мошенник
Массовое отравление в доме отдыха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]