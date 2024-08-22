«Помогли детям из регионов ЧС, но ущемили права других ребят» – мажилисмен о распределении грантов

Образование
0
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Абитуриенты, получившие высокие баллы на ЕНТ, остались без заветного гранта, в то время как результаты ребят из пострадавших от паводков регионов значительно ниже

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане дополнительно выделили 10 тысяч грантов - таким образом в Министерстве науки и высшего образования создали возможности для тех, кто получил высокие баллы на ЕНТ, но не стал обладателем образовательного гранта, так как места распределили между выпускниками из регионов, пострадавших от паводков. В профильном ведомстве говорят, что всё из-за высокой конкуренции в определённых специальностях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Этим летом за бюджетные места боролись на 11 тысяч претендентов больше, чем в предыдущем году. Видео с плачущими абитуриентами в соцсетях набрали миллионы просмотров. Ребята со слезами на глазах рассказывают, что получили высокие баллы на ЕНТ, но остались без заветного гранта. Все из-за квоты для абитуриентов из регионов, пострадавших от паводков, хотя их результаты были ниже.

«Отдельно от нас, в зонах чрезвычайной ситуации должен был быть разыгран грант. Это заслуга каждого ребенка. Это должно быть оправдано. В следующем году тоже очень много абитуриентов. Поэтому хотелось бы, чтобы было выделено больше грантов на такие специальности, как журналистика, менеджмент, английский язык и Всемирная история», - говорит абитуриент Назерке Калжигит.

Всего для ребят из регионов, где минувшей весной бушевала стихия, государство выделило больше 5 тысяч образовательных грантов. Идея, безусловно, благородная, но, как утверждает депутат Мажилиса Ислам Сункар, профильное ведомство не предусмотрело возможные последствия и риски.

«Ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы помогли детям из регионов ЧС, с другой – ущемили права других ребят. Сейчас они собираются подавать в суд. Это их право. Другой вопрос, что такие судебные процессы затянутся. Какой из этого будет результат, тоже не совсем понятно. Виновато профильное ведомство. Нужно было более четко и прозрачно организовать процесс», - поделился своим мнением депутат Мажилиса Парламента РК Ислам Сункар.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, выступая в правительстве в начале августа, ясно дал понять, что государственный образовательный заказ не резиновый. Поэтому львиную долю грантов получили абитуриенты, выбравшие приоритетные для государства специальности.

«Выделяется дополнительно больше грантов на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство и т. д. Весь список ребят с высокими баллами мы передали нашим ректорам. Это сильные, талантливые ребята. Они потратили много времени, труда. Точечно наши ребята будут разбирать их себе, давать им возможности обучаться в наших университетах. Порядка 10 тысяч грантов дополнительно выделяется», - сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Для разъяснения в министерстве запустили специальный колл-центр. Там можно получить всю необходимую информацию о дополнительных образовательных грантах. Ранее 10 тысяч грантов выделили ведущие университеты страны, областные акиматы, работодатели и фонд «Казахстан халкына».

 

#регионы #гранты #абитуриенты

Популярное

Все
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Небезопасный детский сад
Аферист в погонах
Свыше 5 млн тенге потратят из бюджета Костаная на профилактику интернет-мошенничества
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
А ваш ребенок готов к школе? Что следует знать при выборе школьной одежды и принадлежностей
Белый верх – темный низ?
Аварий станет меньше. В этом году откроется движение по всем полосам трассы Караганда – Балхаш
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
Требований немного, но они непреложны
АЭС станет ключевым звеном
Арлан и Ханшайым-ару готовы к встрече гостей
Обучать шахматам в школе – новый и глобальный тренд
Экологическое сознание – в умы и сердца
Искусственный интеллект в системе обучения
Пороговый балл на ЕНТ – у 52% абитуриентов
Десять школ откроют в регионе в ближайшие три года
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
В среднем на 7 000% возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Ставить цели и добиваться их
Как предотвратить изменение климата?
Процедуру подготовки к плановой госпитализации упростили в Казахстане
Чтобы старость была счастливой
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Решить проблему дефицита
В «солнечный» период жизни
«Капля» работает на урожай
Бывший зять Карима Масимова объявлен в розыск
Изобретатель создал модель водоэкономного устройства
Искусственный интеллект поможет будущим мамам
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Белый верх – темный низ?
А ваш ребенок готов к школе? Что следует знать при выборе ш…
В Астане завершился третий республиканский форум молодых уч…
Полезные советы родителям школьников дали в НЦОЗ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]