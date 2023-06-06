Помогут россияне Свежий выпуск 6 июня 2023 г. 4:30 471 Флора Левина Специалисты из Красноярского края готовы помочь области Абай в восстановлении леса. Аким области Нурлан Уранхаев встретился с представителями сибирского лесопитомника «Эпоха возрождения». Стороны договорились разработать «дорожную карту» и приступить к сотрудничеству по лесовосстановлению. На встрече обсуждены вопросы партнерства с РГУ «ГЛПР «Семей орманы» и частными лесопитомниками области. По словам Нурлана Уранхаева, лесные пожары, которые произошли недавно на территории «Семей орманы», нанесли серьезный ущерб – огонь уничтожил тысячи гектаров деревьев и растительного покрова. Впереди предстоит большая работа. Ранее во время встречи заместителя акима области Димитрия Гарикова с представителями красноярского лесопитомника достигнута договоренность о размещении на территории области тепличного комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой для лесовосстановления и лесоразведения. #область Абай #акимат #лес #восстановление леса #«Семей орманы» #«Эпоха возрождения»