Понимаю всю ответственность и значимость новой структуры – Аида Балаева о своем назначении

Общество
Аида Балаева прокомментировала свое назначение на должность помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.
"Указ Главы государства – это важный практический шаг по укреплению диалога с населением. Понимаю всю ответственность и значимость новой структуры, призванной расширить возможности прямого диалога общества и государства, работа над выработкой рекомендаций по системному решению проблем волнующих граждан", – написала Аида Балаева в Facebook.
По ее словам, эта работа предполагает тесное взаимодействие со всеми институтами гражданского общества, регионами и государственными органами.
"Так что со сферой внутренней политики не прощаюсь, а наоборот буду активно использовать весь накопленный опыт в своем новом статусе. Всегда воспринимаю любое назначение на государственной службе как огромную честь и ответственность. Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать огромное доверие со стороны Главы государства", – добавила она.
"Указ Главы государства – это важный практический шаг по укреплению диалога с населением. Понимаю всю ответственность и значимость новой структуры, призванной расширить возможности прямого диалога общества и государства, работа над выработкой рекомендаций по системному решению проблем волнующих граждан", – написала Аида Балаева в Facebook.
По ее словам, эта работа предполагает тесное взаимодействие со всеми институтами гражданского общества, регионами и государственными органами.
"Так что со сферой внутренней политики не прощаюсь, а наоборот буду активно использовать весь накопленный опыт в своем новом статусе. Всегда воспринимаю любое назначение на государственной службе как огромную честь и ответственность. Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать огромное доверие со стороны Главы государства", – добавила она.