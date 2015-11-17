Общество
Понижение температуры до 23 градусов мороза ожидается в РК
Жания Уранкаева
Морозную и снежную погоду на севере и дождливую – на юге Казахстана прогнозируют метеорологи в ближайшие два дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kazhydromet.kz.

По сообщениям синоптиков, в северной половине Казахстана установилась настоящая зимняя погода.

"На погоду в этом регионе оказывают влияние атмосферные фронты, вызывающие снегопады и метели, и отрог Сибирского антициклона, с которым связаны ночные 20-градусные морозы. И пока изменений здесь не ожидается", – говорится в письме метеорологов. 

Что касается погоды на юге РК, то здесь под влиянием Каспийского моря формируется циклон, образуя осадки, дождь с переходом в снег, усиление ветра до 15–25 м/с. Температура ночью ожидается около нуля, местами – до 5ºC мороза.

В столице Казахстана пройдут осадки в виде снега. Температура воздуха не будет превышать отметки в минус 15 градусов ночью, и минус 11 – днем.

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