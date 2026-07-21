Астанчанин получил срок за сбор денег по фейковой истории о насилии в армии

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В Астане вынесен обвинительный приговор молодому человеку, который распространял заведомо ложную информацию в социальной сети с целью незаконного сбора денег, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД РК, в феврале текущего года он разместил анонимный пост, в котором выдумал историю о якобы сексуальном насилии во время прохождения воинской службы, заявил об угрозе своей жизни и попросил финансовую помощь для выезда за границу. К публикации были прикреплены банковские реквизиты для переводов.

Проверка, начатая после обращения одного из пользователей, установила, что опубликованная информация не соответствует действительности. Выяснилось, что осужденный никогда не проходил воинскую службу, а для сбора средств использовал банковский счет 17-летнего знакомого, введенного в заблуждение. Всего за два дня на счет поступило более 15 денежных переводов.

По фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации были возбуждены уголовные дела. Решением суда мужчина признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Полиция призывает граждан не доверять непроверенной информации в социальных сетях и не переводить деньги незнакомым людям; доверять только официальным источникам информации.