...В районный отдел полиции поступил звонок о возможной незаконной добыче биоресурсов. Прибывшие на место сотрудники задержали 31-летнего жителя Бурабайского района, который, используя рыболовные сети, что запрещено законом, ловил рыбу. Соответствующего разрешения рыбак не имел, но подготовился к рыбалке основательно.

В результате осмотра были изъяты две сети по 100 м длиной, резиновый комбинезон, надувная лодка, а также пластиковая тара для хранения рыбы. В ней уже находился незаконный улов: 27 кг карпа и 11 кг карася.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что ранее занимался исключительно любительской рыбалкой с удочкой, как того требует закон. Но в этот раз решил попробовать ловить рыбу сетью. Попытка обернулась досудебным расследованием.

Стражи порядка подчеркивают, что борьба с экологическими право­нарушениями находится под постоянным контролем, и граж­дане должны соблюдать природо­охранное законодательство.