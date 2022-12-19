Попавшихся на уловки мошенника в TikTok алматинцев просят обратиться в полицию

Общество

31-летний мужчина обманывал алматинцев с помощью TikTok.

Фото: polisia.kz

Жителя Карагандинской области изобличили в серии интернет-мошенничеств. Мужчину подозревают в обмане, как минимум, 12 жителей Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что фигурант, пользуясь мобильным приложением TikTok, под предлогом оформления водительского удостоверения, завладел деньгами граждан. Причем, "оплата за работу" производилась и в форме наличного расчета, и путем электронного перевода", - рассказал начальник Управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. На данном этапе следствия установлена его причастность к 12-ти аналогичным эпизодам.

В отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК.

Полицейские уверены, что обманутых может быть гораздо больше. Граждан, пострадавших от действий задержанного, призывают позвонить по телефонам: 8-775- 663- 94-36; 8-705-630- 30-00.

 

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