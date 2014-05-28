Пополнится парк вертолетов

Сотрудничество России и Казахстана в области эксплуатации российской вертолетной техники успешно развивается уже в течение нескольких лет. Только в прошлом году холдинг успешно реализовал несколько совместных проектов с казахстанскими партнерами. Как сообщает пресс-служба холдинга, в мае 2012 года МЧС Республики Казахстан приобрело 2 новых многоцелевых вертолета Ка-32А11ВС, в феврале 2013 года по линии «Рособоронэкспорта» было поставлено 4 вертолета Ми-171Ш для Пограничной службы КНБ РК. В августе холдинг передал вертолет Ми-171Е  Министерству внутренних дел. На Новосибирском авиаремонтном заводе, входящем в «Вертолеты России», капитальный ремонт и модернизацию прошли два вертолета Ми-26Т для «Каз­авиаспаса». В нынешнем году планируется поставка вертолета Ми-8АМТ для акимата  Алматы. 

Всего в Казахстане для решения различных задач в интересах государственных структур и коммерческих компаний применяется около 200 единиц российской вертолетной техники. Сегодня в парке республики гражданские и военные вертолеты серии Ми-8/17, среди которых Ми-8МТВ, Ми-171Е и Ми-17В-5, военно-транспорт­ные Ми-26, коммерческие Ми-26Т, многоцелевые вертолеты Ка-32A11BC, а также военные вертолеты Ми-24. 

Что касается Ми-171Е, выпущенного на Улан-Удэнском авиационном заводе, то это одна из модификаций вертолетов типа Ми-8/17 и широко применяется при ликвидации последствий наводнений, землетрясений, техногенных катастроф, тушении лесных пожаров в различных уголках земного шара, а также для оказания медицинской помощи в полевых условиях. 

Винтокрылая техника может использоваться при температуре воздуха от +50 до -50 градусов по Цельсию и способна выполнять полеты в сложных метеоусловиях. 

Ми-171Е может перевозить до 26 человек на пассажирских креслах или до 12 пострадавших на носилках в сопровож­дении медицинского персонала. В грузовом варианте вертолет перевозит до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске. 

Гуля СЕЙСЕМБАЕВА

