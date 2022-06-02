Политика Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии 2 июня 2022 г. 3:45 Значимый шаг Казахстана Обновленная Конституция закрепит правовую основу для дальнейших реформ в Казахстане. Мато Арлович, судья Конституционного суда Республики Хорватия, член общества дружбы «Хорватия – Казахстан» Внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан вызвало у меня особый интерес. Отчасти потому, что поправки выносятся на общенациональный референдум, на котором решение будет принимать народ страны. Но еще больше мой профессиональный интерес вызвали содержательные аспекты конституционных поправок, из которых, безусловно, наиболее важными являются следующие. Во-первых, дальнейшее расширение по объему и содержанию статей, введение дополнительных конституционно-правовых норм, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, равенство всех без дискриминации по какому-либо признаку. Сюда входит (что крайне похвально) и предложение о закреплении в Конституции положения об отмене смертной казни. Во-вторых, это предложения, направленные на дальнейшее конституционное регулирование модели разделения властей при соблюдении принципов взаимного сотрудничества и контроля, что является значительным шагом вперед не только в конституционно-правовом измерении, но и в плане развития политической культуры и демократии. Это выражается прежде всего в следующем. Первое: конституционное закрепление фундаментальных принципов всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, на основании которого народ как равноправная общность граждан избирает своих представителей в представительные органы государственной власти на национальном, региональном и местном уровнях. Второе: реализация перехода от суперпрезидентской модели к президентской с сильным Парламентом, с автономной, независимой и нейтральной судебной системой. Кроме того, это создание Конституционного суда Республики Казахстан как самостоятельного органа, куда граждане смогут обращаться напрямую для защиты своих гарантированных Конституцией прав и свобод. Эти изменения открывают два совершенно новых компонента. Принимая такую концепцию, будущая пересмотренная Конституция исходит из принципа, что все физические и юридические лица (включая органы государственной власти, органы местного и регионального самоуправления и органы публичной власти как юридические лица) подчиняются Конституции и закону и имеют столько прав, полномочий и обязанностей, сколько установлено правопорядком в соответствии с Основным законом. Отношения подчинения между органами управления и простыми гражданами исчезают. Все равны перед законом. Более того, Конституция и закон строже относятся к ограничениям тех, кто обладает властными полномочиями, исходя из принципа, что лица, наделенные властью, имеют право делать только то, что позволяет им делать их право, а простые граждане могут делать не только все, что дает им право, но и то, что им не запрещено. Все эти изменения соответствуют принципам укрепления законности как одной из основополагающих ценностей новой пересмотренной конституционной структуры Республики Казахстан. В-третьих, внесение поправок в Конституцию окончательно закрепит норму (как предлагается) о том, что народ является единственным собственником земли, ее недр и природных ресурсов. Это является нововведением и, возможно, условием для преодоления и устранения всех споров и разногласий в Республике Казахстан. Конечно, если адекватным и конституционно-правовым образом обеспечивается ответственное и демократическое управление. Не вдаваясь в детальные подробности предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию, только на основании вышеизложенного уже можно сделать четкий вывод о том, что Республика Казахстан посредством конституционной реформы делает еще один значимый шаг для укрепления принципов правового государства. Это, как отмечают некоторые, положит начало построению Второй республики – Нового Казахстана. Я совершенно согласен с такой оценкой. Именно этот факт дает мне право отдать должное мужественному, разумному и решительному демократическому шагу, который предпринял Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, являющийся инициатором масштабных реформ. Принимая предложенную редакцию Конституции, Казахстан закрепит правовую основу для дальнейших реформ, модернизации и построения современного и демократического государства, основанного на верховенстве права, обеспечивающего защиту конституционно гарантированных прав и свобод человека, где во главу угла ставятся вопросы поддержания мира, безопасности и свободы. Я уверен, что все демократические государства и народы не только с уважением отнесутся к этой конституционной реформе, но и будут поддерживать Казахстан в ее дальнейшей реализации во благо всех граждан страны и всех последователей демократических и либеральных идей, ценностей и целей. Искренне поздравляю народ Республики Казахстан и его ответственное и мудрое руководство с этим демократическим шагом вперед. С внесением поправок и дополнений в Конституцию страна обеспечивает себе достойное место среди современных демократических государств. Приветствую Казахстан в этом клубе и желаю народу страны процветания, дальнейшего развития и прогресса в условиях мира, свободы и безопасности.