Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии

Значимый шаг Казахстана

Обновленная Конституция закрепит правовую основу для дальнейших реформ в Казахстане.

Мато Арлович, судья Конституционного суда Республики Хорватия, член общества дружбы «Хорватия – Казахстан»

Внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан вызвало у меня особый интерес. Отчасти потому, что поправки выносятся на общенациональный референдум, на котором решение будет принимать народ страны.

Но еще больше мой профессио­нальный интерес вызвали содержательные аспекты конституционных поправок, из которых, безусловно, наиболее важными являются следующие.

Во-первых, дальнейшее расширение по объему и содержанию статей, введение дополнительных конституционно-правовых норм, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, равенство всех без дискриминации по какому-либо признаку. Сюда входит (что крайне похвально) и предложение о закреплении в Конституции положения об отмене смертной казни.

Во-вторых, это предложения, направленные на дальнейшее конституционное регулирование модели разделения властей при соблюдении принципов взаимного сотрудничества и контроля, что является значительным шагом вперед не только в конституционно-правовом измерении, но и в плане развития политической культуры и демократии.

Это выражается прежде всего в следующем. Первое: конституционное закрепление фундаментальных принципов всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, на основании которого народ как равноправная общность граждан избирает своих представителей в представительные органы государственной власти на национальном, регио­нальном и местном уровнях. Второе: реализация перехода от суперпрезидентской модели к президентской с сильным Парламентом, с автономной, независимой и нейтральной судебной системой.

Кроме того, это создание Конституционного суда Республики Казахстан как самостоятельного органа, куда граждане смогут обращаться напрямую для защиты своих гарантированных Конституцией прав и свобод.

Эти изменения открывают два совершенно новых компонента. Принимая такую ​​концепцию, будущая пересмотренная Конституция исходит из принципа, что все физические и юридические лица (включая органы государственной власти, органы местного и регионального самоуправления и органы публичной власти как юридические лица) подчиняются Конституции и закону и имеют столько прав, полномочий и обязанностей, сколько установлено правопорядком в соответствии с Основным законом.

Отношения подчинения между органами управления и простыми гражданами исчезают. Все равны перед законом. Более того, Конституция и закон строже относятся к ограничениям тех, кто обладает властными полномочиями, исходя из принципа, что лица, наделенные властью, имеют право делать только то, что позволяет им делать их право, а простые граждане могут делать не только все, что дает им право, но и то, что им не запрещено.

Все эти изменения соответствуют принципам укрепления законности как одной из основополагающих ценностей новой пересмотренной конституцион­ной структуры Республики Казахстан.

В-третьих, внесение поправок в Конституцию окончательно закрепит норму (как предлагается) о том, что народ является единственным собственником земли, ее недр и природных ресурсов. Это является нововведением и, возможно, условием для преодоления и устранения всех споров и разногласий в Респуб­лике Казахстан. Конечно, если адекватным и конституционно-правовым образом обеспечивается ответственное и демократическое управление.

Не вдаваясь в детальные подробности предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию, только на основании вышеизложенного уже можно сделать четкий вывод о том, что Республика Казахстан посредст­вом конституционной реформы делает еще один значимый шаг для укрепления принципов правового государства. Это, как отмечают некоторые, положит начало построению Второй рес­публики – Нового Казахстана.

Я совершенно согласен с такой оценкой. Именно этот факт дает мне право отдать должное мужественному, разумному и решительному демократическому шагу, который предпринял Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, являющийся инициатором масштабных реформ.

Принимая предложенную редакцию Конституции, Казахстан закрепит правовую основу для дальнейших реформ, модернизации и построения современного и демократического государства, основанного на верховенстве права, обеспечивающего защиту конституционно гарантированных прав и свобод человека, где во главу угла ставятся вопросы поддержания мира, безопаснос­ти и свободы.

Я уверен, что все демократические государства и народы не только с уважением отнесутся к этой конституционной реформе, но и будут поддерживать Казах­стан в ее дальнейшей реализации во благо всех граждан страны и всех последователей демократических и либеральных идей, ценностей и целей.

Искренне поздравляю народ Республики Казахстан и его ответственное и мудрое руководство с этим демократическим шагом вперед. С внесением поправок и дополнений в Конституцию страна обеспечивает себе достойное место среди современных демократических государств.

Приветствую Казахстан в этом клубе и желаю народу страны процветания, дальнейшего развития и прогресса в условиях мира, свободы и безопасности.