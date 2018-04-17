​Пора на поля

Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Подавляющее число из 630 сельхозтоваропроизводителей по традиции займется посевом зерновых культур. По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Саткана Умирзакова, в регионе заготовлено 23,5 тыс. тонн семян яровых зерновых и 725 тонн масличных культур.

В области производством семян высоких репродукций занимается одно элитно-семеноводческое и пять семеноводческих хозяйств, которые подготовили к реализации 3,5 тыс. тонн семян высококачественных районированных сортов зерновых культур: яровой пшеницы, ячменя и овса.

– В текущем году для поддержки сельхозтоваропроизводителей области, занимаю­щихся растениеводством, в виде субсидий выделено более 1 миллиарда тенге, – отметил Саткан Умирзаков. – Финансирование весенне-полевых работ производится по кредитным программам «Кендала» АО «Аграрная кредитная корпорация» и по программе «Егінжай» АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В общей сложности в посевных работах планируется задействовать свыше 4 200 тракторов, почти 5 тыс. сеялок, 811 культиваторов и 47 высокопроизводительных посевных комплексов марки «Джон Дир», «Флексикойл», «Кейс», «Хорш». Уже подготовлено к работе 98% техники.

– Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур государством субсидируется приобретение удоб­рений, – отметил Саткан Умирзаков. – Ежегодно применение минеральных удобрений в регионе растет. В нынешнем году для этих целей из местного бюджета выделено 61,3 миллио­на тенге. Еще 50,2 миллиона предусмотрено для субсидирования стоимости гербицидов, предназначенных для защиты растений.

В общей сложности для проведения весенне-полевых работ области необходимо 12 тыс. тонн дизельного топлива. Оператор по поставке – ТОО «Батыс Арна» – будет отпускать его по цене 141 тенге за литр. В настоя­щее время уже начат процесс заключения договора товаропроизводителей с поставщиком.

