Пора на работу

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Самат Бейсембаев

Сборник по занятости опубликовало Бюро национальной статистики по итогам переписи населения 2021 года.

фото из архива "КП"

По ее итогам численность занятого населения составила 9,1 млн человек, в сравнении с переписью 2009 года наблюдается рост на 39,2%. Основная доля занятых приходится на городскую местность – 62,5%, или свыше 5,7 млн человек.

В 2009 году этот показатель составлял 3,8 млн граждан (57,1%). Больше всего казахстанцев по возрастным показателям находится в диапазоне 30–34 лет – 1,45 млн граждан.

Отметим, что в межпереписной период увеличилась доля занятых с вузовским образованием с 27,1 до 30,8%. Возросла доля женщин в занятости населения с 45% в 2009 году до 48% в ­2021-м, или на 1,4 млн человек.

В разрезе отраслей больше всего занятых в сельском хозяйстве – 1,41 млн человек. Следом идет оптовая и розничная торговля – 1,35 млн занятых. Третье место остается за сферой промышленности – 1 млн человек.

#статистика #население #перепись #публикация

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