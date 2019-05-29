Порядка 23 кг наркотиков изъяли сотрудники КНБ в Костанайской области

Департаментом КНБ по Костанайской области выявлена и пресечена противоправная деятельность наркогруппы, передает Kazpravda.kz.
В состав группы входили граждане Чигаркин и Бондуровский, причастные к незаконному обороту наркотических средств каннабисной группы, отметили в департаменте.
"19 ноября 2018 года ДКНБ задержан Бондуровский при сбыте наркотического средства "марихуана" весом 19 кг 230 гр. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и отметил, что наркотики получил от Чигаркина. 20 ноября 2018 года были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию Чигаркина, у которого также изъято наркотическое средство "марихуана" весом 3 кг 721 гр. В результате общий вес изъятых наркотиков составил 22 кг 951 гр", – сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Напомним, что 6 мая 2019 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Чигаркин признан виновным по ч.4 ст. 296 и ч.3 ст. 297 УК РК и приговорен к 13 годам лишения свободы, Бондуровский - по ч.3 ст.297 УК РК к 10 годам лишения свободы.