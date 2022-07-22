Порядка 47 млн тенге конфискуют у владельца рынка "Алтын Орда"

Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлечено к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

"В соответствии с частью 3 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" наложен штраф в размере 1 424 776 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены", – говорится в сообщении.

Ранее антимонопольный Департамент по Алматинской области возбудил административное дело в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" и направил материалы в Карасайский специализированный межрайонный суд Алматинской области для рассмотрения.

"По итогам проверки рынка "Алтын Орда" в марте 2022 года в деятельности Товарищества выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест", – отметили в ведомстве.

Постановление Карасайского специализированного межрайонного суда в законную силу не вступило.