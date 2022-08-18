Порядка 600 деревьев высадят на Малом Талдыколе

В Нур-Султане 28 августа, в воскресенье, планируется посадить деревья на территории Малого Талдыколя. На первом этапе планируется посадить порядка 600 деревьев лиственных пород. Об этом сообщили в городском акимате, передает Kazpravda.kz.

По Малому и Большому Талдыколю продолжается работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма, напомнили в пресс-службе.

На Малом и Большом Талдыколе в Нур-Султане будет создан экопарк. Для этих целей на первом этапе выделено финансирование в размере 1 миллиарда тенге.

На сегодня разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте малый Талдыколь.