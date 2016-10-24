Порядка тысячи тонн мусора вывозят ежедневно из Астаны коммунальщики
Ежедневный объем собираемых с территории Астаны твердых бытовых отходов (ТБО) составляет в среднем 969 тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Территория города поделена на 24 участка. Сбором и транспортировкой ТБО занимаются специализированные организации: ТОО "Астана-Тазарту" (23 участка) и ТОО "Таза Алем-Астана" (1 участок). Для этого предприятия используют более 90 единиц спецтехники.
Всего в столице 12 455 контейнеров, размещенных на 1 993 контейнерных площадках.
Тариф за вывоз ТБО для населения составляет: - благоустроенный сектор – 259,2 тенге с одного жителя в месяц; - частный сектор – 276 тенге с одного жителя в месяц.