Порядок премирования госслужащих разъяснили в Минфине

Общество
10
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Также в ведомстве пояснили неоднозначное заявление министра финансов Мади Такиева о премиях госслужащим, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что ранее министр сообщил о том, что премий госслужащим не будет. Это вызвало критику в соцсетях, в том числе со стороны экспертов. 

В Минфине пояснили, что в 2021 году было принято постановление, согласно которому выплата премий, оказание материальной помощи, установление надбавок к должностным окладам госслужащих осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств.

Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых, в случае образования экономии, могут быть выплачены премии, это экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренду помещений и т.д.

«Поскольку на сегодняшний день в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется.

В предыдущем заявлении Министерства финансов была подчёркнута необходимость неукоснительного следования нормам постановления правительства и недопущение администраторами программ использования на премирование сотрудников средств с иных бюджетных статей, кроме перечисленных в перечне», – говорится в сообщении.

Экономия от реализации инвестиционных проектов и/или приобретения материальных активов, не влияющих на работу госаппарата, подлежит возврату в бюджет, добавили в в Минфине.

#Минфин #премии #госслужащие #разъяснение

Популярное

Все
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
А у нас в поселке газ!
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!
Педагогом нужно родиться
Без труда не вытянешь рыбку из пруда
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Приаралье – в тройке лидеров по выпуску продукции субъектами МСБ
Отзовутся ли прибылью полные закрома?
Основа основ – благополучие людей
Вопросы, которые важны для всех
Отцы воспитывают в детях ответственность, смелость, уважение к старшим
Теплица будущего уже действует
Хулиганство мелкое, а штрафы крупные
«Некрасивые» схемы вошли в  систему
Нарушители поневоле
Производство лифтов могут начать на юге
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Душой – казах, по паспорту – немец
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Казахстанцы покоряют американский рынок
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Шатры и юрты Великой степи
В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Правовые коллизии благоустройства
Нарушители поневоле
Без труда не вытянешь рыбку из пруда
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]