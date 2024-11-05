Порядок премирования госслужащих разъяснили в Минфине

Также в ведомстве пояснили неоднозначное заявление министра финансов Мади Такиева о премиях госслужащим, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что ранее министр сообщил о том, что премий госслужащим не будет. Это вызвало критику в соцсетях, в том числе со стороны экспертов.

В Минфине пояснили, что в 2021 году было принято постановление, согласно которому выплата премий, оказание материальной помощи, установление надбавок к должностным окладам госслужащих осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств.

Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых, в случае образования экономии, могут быть выплачены премии, это экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренду помещений и т.д.

«Поскольку на сегодняшний день в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется. В предыдущем заявлении Министерства финансов была подчёркнута необходимость неукоснительного следования нормам постановления правительства и недопущение администраторами программ использования на премирование сотрудников средств с иных бюджетных статей, кроме перечисленных в перечне», – говорится в сообщении.

Экономия от реализации инвестиционных проектов и/или приобретения материальных активов, не влияющих на работу госаппарата, подлежит возврату в бюджет, добавили в в Минфине.