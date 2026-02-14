коллаж Натальи Ляликовой

Последние события вокруг системы обязательного социального медицинского страхования вновь остро поставили вопрос качества управления финансовыми потоками в здравоохранении. Выявленные факты приписок, искажения отчетности и других нарушений не могут и не должны оставаться без правовой оценки. Позиция профессио­нального сообщества частной медицины в этом вопросе одно­значна: порядок, прозрачность и ответственность – безусловные требования ко всем участникам системы, независимо от формы собственности.

Именно на этом акцентировал внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая, поддержав решение Правительства о передаче Фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов. Президент прямо указал на системный характер выявленных проблем, связанных прежде всего с недостатками администрирования и управленческого контроля, а также подчеркнул общественный запрос на добропорядочность и профессионализм в сфере государственного управления.

Передача финансового курирования ОСМС и ГОБМП Министерству финансов при сохранении за Министерством здравоохранения функций формирования клинической и медицинской политики представляется логичным и обоснованным шагом. Финансовая дисциплина, контроль устойчивости бюджета и прозрачность расчетов – прямая компетенция финансового органа. В то же время стандарты лечения, качество медпомощи и развитие отрасли должны оставаться в зоне ответственности профильного ведомства. Такое функциональное разграничение способно укрепить доверие к системе здравоохранения и снизить риски неформального управления.

Частные медицинские организации в целом поддерживают эту реформу. Однако поддержка не означает отсутствия вопросов и обеспокоенности. Сегодня более половины поставщиков медуслуг в системе ОСМС – это частные клиники. Они работают в единых нормативных условиях с государственными организациями, соблюдают клинические протоколы, проходят лицензирование и несут полную ответственность за безопасность и качество медицинской помощи. Частная медицина – это не только бизнес, но и важная социальная функция по обеспечению доступности медицинских услуг населению.

Инвестиции частного сектора в цифровизацию, современное оборудование, подготовку кадров и эффективные управленческие решения на протяжении последних лет существенно снизили нагрузку на государственную систему здравоохранения. Однако устойчивость этой модели оказывается под угрозой, когда расширение государственных обязательств не сопровождается адекватной корректировкой тарифов, отражающих реальную себестоимость медуслуг. Тариф на услуги больше учитывает интересы государственных медучреж­дений, которые не несут затраты на капитальный ремонт поликлиник, технику и оборудование, подготовку и обучение кадров.

Особую тревогу вызывает утвержденный План мероприятий по пересмотру финансирования частных организаций здравоохранения. Анализ данного подзаконного акта показывает, что ряд предусмотренных мер фактичес­ки направлен на ограничение деятельности негосударственных субъектов, их частичное исключение из системы ГОБМП и ОСМС, а также на создание приоритетных условий для госорганизаций. Такой подход противоречит конституционному принципу равенства форм собственности и не соответствует нормам Предпринимательского кодекса РК, запрещающим дискриминацию субъектов предпринимательства.

Кроме того, отдельные положения плана вступают в противоречие с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», где прямо закреплена равная роль частных и государственных поставщиков в обеспечении доступности медицинской помощи, а также с принципами конкурентной политики.

Следует подчеркнуть, что частные медицинские организации на протяжении многих лет оказывают медпомощь на уровне, не уступающем государственным учреждениям, а по ряду направлений – с более высокой оперативностью и ориентированностью на пациента. Их участие в системе ГОБМП и ОСМС позволило существенно повысить доступность медуслуг, сократить очереди и приблизить специализированную и высокотехнологичную помощь к населению, особенно в регионах.

Между тем такие положения плана, как приостановление включения частных клиник в базу поставщиков, установление приоритетного финансирования исключительно государственных организаций, запрет на развитие инфраструктуры без согласования с уполномоченным органом, а также усиление административных барьеров, создают серьезные риски. Речь идет о возможном снижении доступности медицинской помощи, утрате частных инвестиций, росте нагрузки на государственный сектор, который объективно не готов в полном объеме заместить выбывающих частных поставщиков.

Во всех странах с развитой страховой медициной действуют три базовых принципа: нейтральность формы собственности, плата за фактически оказанную услугу и свобода выбора пациента. Для страховщика не имеет значения, является ли клиника государственной или частной. Определяющими факторами должны быть выбор самого пациента и качество оказанной помощи. Когда же государство начинает определять «правильного» поставщика, система перестает быть страховой и приобретает черты квазибюджетной модели.

Если обратиться к международной практике стран с обязательным медицинским страхованием, мы не найдем формулировок о приоритетном финансировании государственных медорганизаций. Напротив, конкуренция и равные условия являются основой устойчивости таких систем.

По данным международных рейтингов, инфраструктура и система здравоохранения Казахстана по состоянию на середину 2025 года занимают 60-е место из 99 в рейтинге Numbeo (против 57-го в 2024-м). В исследовании CEOWORLD Magazine за 2025 год Казахстан находится на 78-м месте из 110, что указывает на высокую нагрузку на систему и проблемы с доступностью медицинских услуг. Реализация плана в его текущем виде может привес­ти к дальнейшему ухудшению этих показателей за счет оттока частных инвестиций и усиления монополизации государственного сектора, инфраструктура которого в регионах зачастую остается устаревшей.

Недопустимы и огульные обвинения всего частного сектора. Да, выявлены десятки клиник, допус­тивших серьезные нарушения, и они должны понести строгое наказание. Однако не­справедливо переносить ответственность отдельных недобросовестных участников на всю систему частной медицины. Тем более что Фонд социального медицинского страхования еже­дневно осуществляет мониторинг и обработку данных, и именно на него возложена функция недопущения финансирования при выявлении нарушений. Возникает закономерный вопрос: каким образом стали возможны миллиардные выплаты клиникам без лицензий и фактически не оказанных услуг? Очевидно, что ключевая ответственность здесь лежит на системе финансового контроля.

Поддерживая передачу фонда в ведение Министерства финансов, частное медицинское сообщество ожидает строгого соблюдения базовых принципов страховой медицины: здоровый помогает больному, богатый платит за бедного, деньги следуют за пациентом. Эти принципы не должны быть размыты в процессе реформирования.

Между тем уже сегодня обсуждаются инициативы, вызывающие серьезные вопросы. В частности, предложение с 2026 года перечислять за «здоровых» пациентов лишь 80% подушевого норматива, если они не обращались за медицинской помощью, прямо противоречит принципу страховой солидарности. Возникает логичный вопрос: за счет каких средств тогда лечить пациентов, которые обращаются за медпомощью десятки раз в год?

Аналогичная ситуация складывается и со вторым принципом. Формально взносы зависят от дохода, однако на практике установлен верхний предел: отчисления начисляются лишь до уровня 800 тыс. тенге. Доходы сверх этой суммы взносами не облагаются, что подрывает саму идею социальной справедливос­ти и солидарности.

Наконец, третий принцип – свободный выбор медицинской организации – все чаще нарушается, когда пациенту отказывают в лечении в выбранной клинике из-за территориальных ограничений финансирования.

Здоровье нации – стратегичес­кий ресурс страны. Его сохранение невозможно без устойчивой, предсказуемой и справедливой системы финансирования, основанной на партнерстве государства и частной медицины. Однако реформы должны быть точечными, взвешенными и направленными на устранение реальных нарушений, а не на подрыв доверия и разрушение сложившейся системы.

План мероприятий по пересмотру системы финансирования, безусловно, нужен и свое­временен. Однако, прежде чем приступать к его реализации, необходимо открытое и профессио­нальное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.