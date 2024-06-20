Порядок распределения квот и расходов на ЭКО предложили пересмотреть в РК

Здравоохранение, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В стране у более 29 тыс. женщин и свыше 4 тыс. мужчин выявлен диагноз «бесплодие»

Фото: пресс-служба правительства РК

В правительстве рассмотрели ход реализации программы «Аңсаған сәби». Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась со специалистами, репродуктологами, общественниками и представителями Министерства здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Как было отмечено в ходе совещания, на сегодня благодаря программе, реализуемой по поручению главы государства, родились более 7 тыс. младенцев. Научный руководитель группы клиник репродукции человека «ЭКОМЕД» Салтанат Байкошкарова отметила растущий спрос на программу.

«В результате проделанной работы в тесной связи с министерством здравоохранения удалось решить ряд проблем. Значительно ускорена процедура получения квот для состоящих на очереди семейных пар. Сфера репродуктологии стремительно развивается. Благодаря креоконсервации эмбрионов в последнее время увеличилась эффективность экстракорпорального оплодотворения», — сказала Салтанат Байкошкарова.

В работе по искусственному оплодотворению принимают участие и общественные организации. К примеру, с помощью благотворительного фонда «Mariyam» родились 10 младенцев. Председатель попечительского совета организации Ляйля Султанкызы считает, что программу можно усовершенствовать, и совместно со специалистами сферы ЭКО представила ряд предложений.

В стране работает 31 центр экстракорпорального оплодотворения. 19 из них оказывают услуги в рамках социального медицинского страхования. На встрече было предложено пересмотреть порядок распределения предусмотренных квот, расходов на процедуру ЭКО, усилении интеграции соответствующих информационных систем. Тамара Дуйсенова дала ряд поручений министерству здравоохранения по высказанным предложениям.

Вице-премьер также отметила необходимость системной работы как с последствиями, так и с причинами возникновения проблемы. По официальным данным, в стране у более 29 тыс. женщин и свыше 4 тыс. мужчин выявлен диагноз «бесплодие».

«В первую очередь, нужно усилить пропаганду здорового образа жизни среди подростков, родителей, в целом населения и обеспечить медицинским профосмотром. Одним словом, нам необходимо усиленно работать над предотвращением недуга. Должна быть выстроена системная работа по оказанию первичной помощи человеку, у которого на ранней стадии выявлена патология», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

 

#ЭКО #Аңсаған сәби #квота #бесплодие

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