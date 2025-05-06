Посадили деревья в честь ветеранов

Таза Казахстан,Свет Победы
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

К юбилею Великой Победы западноказахстанцы в рамках международной акции «Сад памяти» осуществляют посадку деревьев.

фото Дениса Спиридонова

В парке поселка Деркул Западно-Казахстанской области высажено свыше 100 саженцев березы и сирени. Кроме того, здесь возобновлен полив зеленых насаждений. Раньше воду брали из небольшого пруда, но в 1990-е годы система полива пришла в упадок. Теперь подача живительной влаги осуществляется из новой скважины, на ней установлен насос.

Инициатором доброго дела стал местный предприниматель Сергей Грицан. Спонсором также выступил бизнесмен Владимир Лабунец из города Тольятти (РФ). Генеральное консульство России и Русского дома в Уральске поддержали проект в рамках акции «Сад памяти».

– Это международная акция, она проводится ежегодно в преддверии Дня Победы. Ее идея – посадка деревьев в честь каждого участника Великой Отечественной войны. В Западно-Казахстан­ской области она стартовала в 2020 году и проводится уже пятый раз, – рассказал руководитель Русского дома в Уральске Констан­тин Погорельский.

Акция продолжилась в кемпинге «Мечта» около села Дарьинское района Байтерек, где в озеленении приняли участие представители этнокультурных объединений, общественные дея­тели, молодежь. Ко всем саженцам каштана и пирамидального тополя здесь подведена система капельного орошения.

#деревья #память #ветераны #ВОВ #Сад памяти

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