Свежий выпуск Посетили штаб-квартиру Владимир ОСИПОВ

В мероприятии, главной темой обсуждения которого стали «Навыки для государственной службы мирового уровня», участвовали представители правительств стран – участниц ОЭСР, международных и национальных школ государственного управления, ассоциаций и сообществ, члены секретариата ОЭСР. Особое внимание участников собрания привлекли выступления заместителя генерального секретаря ОЭСР Мари Кивиниеми, вице-премьер-министра и министра государственного управления Словении Бориса Копривникара, а также заместителя директора государственной службы Великобритании Стюарта Беннетта.

Обсуждались такие важные вопросы, как модернизация государственной службы, международный опыт реализации государственных реформ, совершенствование технологии и методологии обучения госслужащих, роль ОЭСР в продвижении инноваций в данной сфере.

Ректор академии Болатбек Абд­расилов выступил с докладом на сессии «Школы управления как партнеры в становлении государственной службы мирового класса», где поделился опытом модернизации учебно-методической и научной деятельности академии, в частности, разработки новых практико-ориентированных программ обучения госслужащих, основанных на компетентностном подходе, организации современных научных исследований, направленных на совершенствование деятельности госорганов.

Данные подходы реализованы при поддержке Проекта Европейского союза в РК и совместно с ведущими мировыми школами и университетами стран – участниц ОЭСР.

Так, участникам был представлен опыт реализации совместных международных проектов академии с ведущими центрами FEI, Дьюк (США), Оксфорд (Великобритания), ENA, Сорбонна (Франция), Академия DBB, Университет Шпайер (Германия), COTI (Корея), которые позволили разработать в академии отвечающие современным требованиям магистерские и док­торские программы обучения госслужащих, а также курсы повышения квалификации и переподготовки.

Большой интерес у участников собрания имела информация о принимаемых в нашей стране мерах в рамках программы «100 шагов» Президента НурсултанаНазарбаева по формированию высокопрофессионального, автономного государственного аппарата.

В рамках мероприятия Академия государственного управления при Президенте РК официально принята членом Глобальной сети школ управления ОЭСР. Членство в этой организации будет способствовать совершенствованию методов обучения госслужащих до уровня лучших европейских стандартов, а также активному участию академии в обсуждениях на площадках ОЭСР с целью совершенствования модели государственной службы мирового уровня.

Безусловно, достижение академии подтверждает правильность мер, осуществляемых в рамках пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева, и является реальным вкладом в выполнение задачи, поставленной Президентом по внедрению принципов и стандартов ОЭСР в Казахстане.



