После 15-летних переговоров страны – члены ООН согласовали, наконец, текст первого международного договора о сохранении биоразнообразия в открытом море
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Основная цель обсуждения заключалась в том, чтобы в будущем под охраной оказалось не менее 30% Мирового океана.
Кроме того, договор предусматривает создание механизма проверки экономических проектов, экспедиций и другой деятельности в открытом море на предмет соответствия экологическим нормам и стандартам. Документ также направлен на то, чтобы взять биологическое разнообразие на соответствующих водных пространствах под обязательную международную охрану.
К открытому морю относится около двух третей Мирового океана, которые находятся за пределами территориальных вод государств и на которые не распространяется суверенитет какого-либо государства.