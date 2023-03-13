После 15-летних переговоров страны – члены ООН согласовали, наконец, текст первого международного договора о сохранении биоразнообразия в открытом море

Основная цель обсуждения заключалась в том, чтобы в будущем под охраной оказалось не менее 30% Мирового океана.

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Кроме того, договор предусматривает создание механизма проверки экономических проектов, экспедиций и другой деятельности в открытом море на предмет соответствия экологическим нормам и стандартам. Документ также направлен на то, чтобы взять биологическое разно­образие на соответствующих водных пространствах под обязательную международную охрану.

К открытому морю относится около двух третей Мирового океана, которые находятся за пределами территориальных вод государств и на которые не распространяется суверенитет какого-либо государства.