Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Происшествия
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте

По словам матери пострадавшего, на ее сына оказывали давление в воинской части. Парня раздели догола и заставили написать расписку, в том что никто не виноват в его смерти. О попытке суицида родителям сообщили позвонив из части, где напрочь отрицают о каком либо давлении на призывника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Мать призывника Гульнур говорит, что в армию ее сын пошел с удовольствием, планировал остаться служить по контракту. Что могло произойти за 5 дней его нахождения в части, чтобы победитель турнира ММА мог совершит попытку суицида, спрашивают родители.

«23 апреля он позвонил, сказал: мамочка, я в воинской части в микрорайоне Сауле. После этого кто-то выхватил у него телефон. А 28 числа мне позвонили и сказали: ваш сын пытался покончить с собой, он игроман, суицидник, не хочет жить. Я ответила, что прямо сейчас выезжаю. Сын тогда попросил – мамочка, приезжай поскорее…Когда приехала, мне сказали: вашего сына передали в прокуратуру, а оттуда – в психбольницу. Они меня обманули, сказали, пойдемте, его только психолог проверит, и он вернется обратно в часть, дальше служить. С 7 часов утра я здесь сидела, ждала, что хоть кто-нибудь с мной поговорит. Здесь что-то-непонятное происходит. Мужчина невысокого роста, мне сказали, майор, вынес документы и стал меня оскорблять. А когда сына уводили, он мне сказал – мамочка, забери меня отсюда, я в другой части служить буду. В тот момент рядом был медбрат. Мой сын закричал: «Дайте мне сказать, на меня оказывал давление Туртанов. Пять офицеров завели меня в комнату, раздели догола и заставили написать расписку, что в своей смерти я никого не виню. Они закрыли комнату, и я понял, что живым оттуда не выйду. Поэтому я написал ту расписку. А когда выходил из комнаты, Туртанов мне сказал: «Не воняй там. Будешь вонять – убью». И еще он сказал: «После того, как присягу примете, вы все будете моими девочками», - рассказала женщина.

По словам родителей, когда они приехали в часть, чтобы потребовать перевода сына в другую, на них оказывали серьезное психологическое давление.

«Нам не давали встретиться с командиром части. Давили на нас, говорили, что наш сын игроман, у него долг три миллиона, якобы из-за этого он хотел покончить с собой. Я очень хорошо знаю своего сына, и какой у него долг, тоже знаю. И могу это доказать. Нет у него такого долга!» — возмущается мать.

Отец парня говорит, у сына времени не было лишнего на глупости: «Мы в селе живем. Он, когда не на учебе, все время со мной, всегда мне помогает. В селе, сами понимаете, работы много, он тюки с сеном разгружал, какой он наркоман или игроман?!»

Командир части, полковник Нуркен Карагулов пояснил: призывника поместили в специализированное учреждение, чтобы его спасти.

«Их сын сказал нам, что наложит на себя руки, так как не хочет служить. Он и реальную причину назвал, я ее озвучил родителям, но они, конечно, в это не верят. А поскольку он заявил, что планирует совершить суицид, мы его передали психиатрам в специализированное медицинское учреждение, где под наблюдением врачей он будет находиться круглосуточно. У нас возможности наблюдать за ним 24 часа в сутки нет. Мы были вынуждены принять такие меры», — говорит он.

Что касается издевательств, о которых призывник рассказал родителям, командир части считает: нельзя верить голословным обвинениям.

«Я хорошо знаю солдата, о котором он говорит, он служит у нас уже 12 лет. Руководит взводом, в котором 40 таких же ребят. Завтра военная полиция проведет расследование. Подключилась и военная прокуратура. По результатам и будет принято решение. И если он действительно виноват, будет привлечен к ответственности», — добавил полковник.

Родители считают, что сейчас руководство части делает все, чтобы избежать ответственности за то, что произошло с их сыном.

«Они нам сказали, сейчас для вас лучший вариант – согласиться, что он психически нездоров, он пролежит месяц здесь, потом его отправят на месяц в столицу, там обследуют и признают негодным. Но если его признают здоровым, значит, он так пытается избежать службы в армии, и его посадят на два года. А после он все равно будет служить. Перевести в другую часть у вас не получится, мол, там будут к нему придираться – зачем ты перевелся и так далее. В общем, они мне говорят – согласись, что твой ребенок психически больной, и забирай. Но я говорила с прокурором, и он сказал, если факты издевательств будут доказаны, они все будут привлечены к ответственности. Вот почему для них сейчас лучше, чтобы моего ребенка признали больным!» - заявила мать парня.

Родители встретились со своим сыном в больнице. Они намерены добиться справедливости и наказания тех, кто довел их ребенка до такого состояния.

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