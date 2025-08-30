После ремонта

Образование
5
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

По информации городского акимата, этим летом под обновление попали восемь объектов образования. В одних требовалось лишь сделать пристройку, в других – внести масштабные изменения. К началу учебного года полностью будут готовы только три из них.

фото автора

В первую очередь это касается гимназии № 1 им. А. Бокейхана, где строительно-монтажные работы уже завершены. Выполнены внут­ренняя отделка, благоустройство прилежащей территории, подведение тепловых, электрических и водопроводных сетей, сейсмическое усиление стен и покраска фасада. Сейчас здесь идет установка сантехники и подключение электросетей.

В сентябре после ремонта готовятся принять учащихся и в средней школе № 25, где в рамках проекта выполнены монтаж футбольного поля, укреп­ление фасадов и стен, обновление электрических, канализационных и водопроводных систем, внутренние отделочные работы, благоустройство территории, установка дверей и окон, а также пожарной сигнализации.

Третьей в этом списке значится гимназия № 45 им. Б. Момышулы, в которой капитальный ремонт также подходит к финишной черте. В двух корпусах школы строительные работы окончены, в ближайшие дни завершатся благоустройство и подключение электросистемы.

Еще два объекта образования будут сданы в эксплуатацию в октябре текущего года. Это средние школы № 13 и 15. В первой строи­тельные работы завершены на 55%. В настоящее время ведется замена кровли и окон, обновление внутренних электропроводов, наружных инженерных и тепловых коммуникаций, приведение в порядок двора и покраска фасадной части здания. Во второй в связи с нехваткой ученических мест возводится пристройка. Уже установлены двери и окна, постелено напольное покрытие, проведены инженерные сети. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы.

Пристройка к основному учебному корпусу гимназии № 7, согласно графику, оставлена на ноябрь этого года.

На некоторое время учащиеся школ, где ведется ремонт, распределены по соседним учебным заведениям. Это, несомненно, доставляет некоторые неудобства как детям, так и их родителям, но все относятся к ситуации с пониманием, ведь после ремонта учащиеся смогут получать знания в более комфорт­ных условиях.

Капитальный ремонт в школах № 54 и 27 завершится только в следую­щем году. На протяжении долгого времени местные жители поднимали вопрос о реконструкции СШ № 54, и сегодня работы здесь идут полным ходом. В рамках проекта предусмотрено обновление отопительной системы, определенных участков водопровода, канализации и сантехники, реконструкция архитектурно-строительной части в трех блоках с разборкой и заменой наружных стен, а также утепление и обновление фасада.

Ускоренными темпами строительство идет и в средней школе № 27. В смету заложены благоустройство, модернизация инженерных сетей, установка пожарной сигнализации, архитектурно-строительные работы, отделка и покраска фасада, сейс­мическое укрепление и утепление стен, замена полов. Завершить работы планируется в ноябре 2026 года.

В целом, как сообщили в акимате Тараза, после окончания ремонтных работ внешний облик и внутреннее убранство школ приобретут современный стиль, а классы, коридоры и другие помещения будут оснащены в соответствии с требованиями нынешнего времени, что создаст благоприятные условия для организации качественного образовательного процесса.

Этим работа по модернизации учебных заведений не ограничивает­ся. За счет средств, выделенных областным управлением образования, на конкурс государственных закупок был выставлен текущий ремонт 18 средних школ, проектно-сметная документация по которым уже готова.

Ознакомившись с ходом ремонт­ных работ, аким Тараза Бакытжан Орынбеков остался доволен увиденным. Все подрядчики работают по плану, некоторые даже опережают график. Вместе с тем глава города дал понять, что качество реализации проектов не менее важно, чем выполнение их в утвержденные сроки. Он подчеркнул, что дети и родители должны быть рады возвращению в школы с улучшенными условиями для учебы. Ведь, как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», «каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития». От этого во многом зависит качество среднего образования, которое, в свою очередь, оказывает значимое влияние на формирование успешной нации.

В настоящее время в областном центре функционируют 294 образовательных учреждения, из них 141 имеет государственный статус, а 153 – частные. По информации акимата Тараза, в прошлом году в связи с изменением границ города к общему числу школ были присоединены 37 учреждений среднего образования Байзакского и Жамбылского районов.

Кроме того, завершено строительство пяти школ, что позволило соз­дать 5 180 ученических мест. Особо следует отметить, что три из них построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Так, в микрорайоне Ұлы Дала, где проживают свыше 45 тыс. человек, были возведены две школы на 2 000 и 1 200 мест, а в микрорайоне Байтерек – школа на 1 200 мест. Также распахнули двери учебные заведения на 180 мест в массиве Казарма и на 600 мест в массиве Арай.

Благодаря открытию новых объектов образования решена проблема трехсменного обучения в школе-лицее № 3 в микрорайоне Байтерек. Предстоящей осенью планируется сдача в эксплуатацию еще одной школы будущего на 600 мест в массиве Шолдала. Благодаря этому будет ликвидирован дефицит мест в средней школе № 55.

– Сфера образования остается одной из приоритетных и стратегичес­ки значимых отраслей. Предстоит проделать еще немало работы, все намеченные проекты и планы системны и выверены. Поэтому есть твердая уверенность в том, что система образования Тараза и в будущем будет уверенно двигаться по пути развития, – заключил аким Бакытжан Орынбеков.

#акимат #школа #ремонт #капремонт

