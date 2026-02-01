Пятый из пяти транспортных самолетов Airbus A300-600ST Beluga отправился «на покой», совершив финальный перелет на предприятие Airbus в Северном Уэльсе. Здесь самолет получит новую жизнь — в качестве образовательного центра, сообщает Naked Science

Фото: Airbus

Beluga создан на базе популярного пассажирского лайнера Airbus A300 и пришел на смену устаревающему флоту из четырех турбовинтовых транспортников Aero Spacelines Super Guppy.

По сравнению со своим предшественником Beluga стал значительно больше и был рассчитан на перевозку любых компонентов самолетов Airbus — вплоть до секций крыла четырехдвигательного A340.

Хотя по массе полезной нагрузки Beluga уступал транспортнику Ан-124, его главным преимуществом был объем грузового отсека. Огромный, характерно «пузатый» фюзеляж имеет длину 37,7 метра и диаметр 7,4 метра, что делало самолет по-настоящему уникальным.

За три десятилетия службы флот Beluga не только способствовал стремительному росту Airbus до статуса крупнейшего авиастроителя мира, но и перевез множество знаковых грузов. Одной из самых известных миссий стал рейс 2006 года, когда самолет F-GSTC доставил модуль Columbus Европейского космического агентства в Космический центр Кеннеди.

Спустя два года модуль длиной 6,9 метра и массой 10,3 тонны был установлен в грузовой отсек шаттла Atlantis и отправился на орбиту, став частью Международной космической станции.